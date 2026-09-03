Италия показа шампионски дух и след обрат е на полуфинал на ЕвроВолей

Воденият от селекционера Хулио Веласко отбор на Италия победи след обрат с 3:1 (21:25, 26:24, 25:21, 25:23) Швеция и се класира за полуфиналите на Европейското първенство по волейбол за жени. В чешкия град Бърно скандинавките успяха да вземат ранен аванс след първия гейм при 25:21, но след това "адзурите", под ръководството на опитния треньор Веласко, направиха важен обрат и триумфираха след 111 минути в мача.

Световният и олимпийски шампион изпита трудности във всичките части, но успя да обърне нещата в своя полза и да триумфира като краен победител срещу шведките. На осминафиналите Италия победи България.

Паола Егону се отличи с 27 точки в полза на "адзурите". Нейната съотборничка Екатерина Антропова добави още 22 точки.

Исабеле Хаак приключи с 42 точки в полза на Швеция.

На полуфиналите Италия ще играе срещу Полша или Нидерландия.

Сърбия не срещна трудности с Гърция. Европейският вицешампион се наложи лесно с 3:0 (25:14, 25:20, 25:17) срещу гъркините и на четвъртфиналите в турнира ще играе срещу Германия или Турция.

Най-резултатна в полза на победителките стана Тияна Бошкович със 17 точки. Нейната съотборничка Александра Ужелац добави още 15 точки.

За Гърция с Евдокия Антули и Елпида Тикманиду завършиха с по 9 пункта.

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