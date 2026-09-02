Лисовски спечели по последната черна пред родна публика

Местният любимец Джак Лисовски премина през драматично първо изпитание срещу Мичъл Ман на Откритото първенство на Великобритания, побеждавайки с 4:3 след последната черна топка, за да се класира за 1/16-финалите.

Лисовски живее в Чърчдаун, само на няколко километра от хиподрума в Челтнъм, и популярният състезател със сигурност ще се радва на сериозна подкрепа, ако успее да стигне далеч през тази седмица на родна земя. Миналогодишният четвъртфиналист Ман го принуди да даде всичко от себе си, но Лисовски завърши силно и си осигури среща с Ишприйт Сингх Чада в третия кръг.

„Винаги е хубаво да играя пред родна публика, а би било невероятно да спечеля турнира“, заяви Лисовски, който през миналия сезон завоюва първата си ранкинг титла на Northern Ireland Open. „Играя прилично, но знам, че ще трябва да подобря представянето си.“

След като загуби първия фрейм, Лисовски направи сенчъри брейк от 104 точки за 1:1. След това Ман записа серии от 75 и 71 и поведе с 3:1. Той имаше възможности да подпечата победата, но не успя да ги използва. Брейкове от 88 и 53 помогнаха на Лисовски да изравни за 3:3. В решаващия фрейм той изоставаше с 34:64, но постави съперника си в снукър на последната червена, което му даде възможност да разчисти масата със серия от 33 точки и да спечели мача.

Лиъм Дейвис затвърди репутацията си на един от най-добрите млади британски таланти в снукъра, след като победи Бари Хоукинс с 4:2. 20-годишният уелсец отстрани Дин Дзюнхуей и Гари Уилсън по пътя си към осминафиналите на наскоро проведения турнира в Ухан, а тази вечер взе още един престижен скалп. Брейкове от 91, 64, 74 и 95 точки му помогнаха да постигне отлична победа срещу десетия в света Хоукинс.

„Работя с психолога д-р Том Бейтс и това наистина ми помогна да запазвам правилната нагласа по време на мачовете“, заяви Дейвис. „Когато стигна до позиция, от която мога да спечеля, се опитвам да приключа двубоя с една възможност, вместо някак да се промъквам през финалната линия. Това е изключително важна част от спорта, особено в снукъра, където прекарваш дълго време седнал на стола си и негативните мисли могат да започнат да се прокрадват.“

Кайрън Уилсън постигна впечатляваща победа с 4:1 над шампиона от „Крусибъл“ У Идзъ, докато Джанг Анда надделя драматично над Крис Уейклин с 4:3, след като спечели тактическата битка на последната червена топка в решаващия фрейм.

Победителят в Championship League Джак Джоунс демонстрира великолепна форма при успеха си с 4:0 над миналогодишния финалист Антъни Макгил, записвайки брейкове от 118, 131, 53 и 84 точки. Чан Биню, който само преди три дни спечели първата си ранкинг титла на Wuhan Open, продължи силната си серия с победа с 4:1 над Чатчапонг Наса.

Дин Дзюнхуей направи брейкове от 86 и 82 точки при категоричната победа с 4:0 над Шон О’Съливан, а Елиът Слесър се наложи с 4:1 срещу Джейми Кларк. Тайландецът Танават Тирапонгпайбун навакса изоставане от 1:3 и победи Али Картър с 4:3, като направи брейк от 76 точки в решаващия фрейм.

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