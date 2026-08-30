Родителите му жертваха всичко и той вече е шампион

В еуфорията след триумфа си на Откритото първенство на Ухан Чан Бинюй разказа как е преодолял разочарованието и съмненията, както и за жертвите, направени от неговите родители в името на снукър кариерата му.

Чан Бинюй стана 83-ият и най-нов член на клуба на победителите в ранкинг турнири по професионален снукър. Той заслужи мястото си в него след незабравимата победа с 10:7 над своя сънародник Джао Синтун във финала на Откритото първенство на Ухан през 2026 година. 24-годишният състезател е десетият представител на континентален Китай с ранкинг титла.

Чан пристигна за телевизионната фаза на турнира в Ухан като №45 в света, след като през юни трябваше да премине през два квалификационни кръга в Лестър, Англия. Той е сред най-ниско класираните състезатели, печелили ранкинг трофей. За добре запознатите с качествата му обаче съботният успех в залата „Оптикс Вали“ изобщо не беше изненада.

Чан за първи път става професионалист през 2019 година и не му е необходимо много време, за да привлече вниманието на Рони О’Съливан. На Откритото първенство на Шотландия през 2020 година Ракетата го определя като „суперталантлив“ и „много опасен“.

През декември 2022 година Чан беше временно отстранен от професионалния тур, а впоследствие получи двегодишно наказание, след като беше признат за виновен за участието си в скандала с уредени мачове от китайски състезатели, който разтърси снукъра. Младият играч призна нарушението и вината си.

След като изтърпя наказанието, Чан си върна професионалния статут, като спечели Азиатско-тихоокеанския шампионат през 2025 година в Австралия. Само няколко месеца по-късно той се завърна за постоянно в професионалния тур.

Оттогава Чан редовно привлича вниманието с положителни изяви. Той достигна до първия си финал в ранкинг турнир на Откритото първенство на Шотландия през 2025 година, направи три максимални брейка от 147 точки в рамките на осем месеца, а на Откритото първенство на Уелс по-рано тази година записа невероятна успеваемост от 100% при вкарването на топки. Съвършеното му представяне предизвика овации на крака от неговия съперник Шон Мърфи и публиката.

Тази седмица в Китай Чан победи световния №1 Джъд Тръмп с 5:1 на четвъртфиналите, седемкратния световен шампион Рони О’Съливан с 6:3 на полуфиналите и бъдещия лидер в световната ранглиста Джао Синтун с 10:7 във финала.

В седемте си последователни победи по пътя към първата ранкинг титла Чан спечели всеки от мачовете си с разлика от поне три фрейма.

Джао се превърна в огромно вдъхновение за китайските състезатели, след като през пролетта на 2025 година стана първият азиатски световен шампион по снукър. Вече 29-годишният играч спечели още четири професионални титли след този триумф и се изкачи до върха на световната ранглиста. Той е едва вторият азиатец, постигнал това, след като Дин Дзюнхуей за първи път достигна до №1 през 2014 година.

Възхищението на Чан към Джао е толкова голямо, че след триумфа си в Ухан той призна пред Световния снукър тур, че е подходил към финала със сериозни опасения.

„Честно казано, преди мача не вярвах, че мога да го победя“, заяви Чан, който ще получи дебютна покана за турнира „Шампион на шампионите“ през ноември.

„Все пак той беше №1 в света, затова просто исках да се уча от него. През последните няколко години изгледах много от мачовете му и научих страшно много. Затова влязох във финала със същата нагласа – да се уча.

За щастие, днес техниката му на удара сякаш не беше на обичайното ниво и той допусна доста грешки, от които успях да се възползвам. Честно казано, наблюдавайки го, съм копирал много неща от неговата игра. Смятам, че начинът, по който играе снукър, е много елегантен и привлекателен, но същевременно и изключително практичен.“

Преди това поражение Джао беше спечелил и седемте професионални финала, до които бе достигнал.

В рамките на същата календарна година, в която се завърна в професионалния тур, Чан победи Стивън Магуайър, Кайрън Уилсън, Марк Селби и Марк Алън по пътя към финала на Откритото първенство на Шотландия.

В очите на мнозина той беше фаворит в мача за титлата срещу Крис Уейклин. Чан поведе с 2:1, но след това видя как съперникът му печели осем поредни фрейма и стига до убедителен успех с 9:2.

Това беше болезнен момент за Чан, но преживяното го мотивира и му помогна да бъде по-добре подготвен за изпитанието срещу Джао.

„Миналата година бях наистина разочарован от загубата във финала в Шотландия. След онова поражение желаех титлата страшно много. Оттогава всеки ден си повтарях, че ако достигна до друг финал, трябва да се възползвам от възможността“, заяви той.

„Днес, във финала срещу Джао Синтун, първоначалната ми нагласа беше просто да играя възможно най-добре и да покажа най-силната си форма. Когато обаче достигнах до възможността да спечеля мача в последните два фрейма и до онези заключителни няколко топки, вече беше невъзможно да овладея вълнението в себе си.

Усещането беше много подобно на това при втория ми максимален брейк от 147 точки през миналия сезон, когато залогът беше огромна парична награда. Особено при последните няколко топки. Ръцете ми трепереха също като днес, но за щастие успях да вкарам всички.“

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