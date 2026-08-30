Чисто нов ранкинг шампион от Китай

Китаецът Чан Бинюй победи своя сънародник и световен шампион за 2025 година Джао Синтун с 10:7, за да триумфира на Откритото първенство на Ухан и да спечели първата ранкинг титла в кариерата си.

След като Чан стигна до победата с впечатляващо разчистване на масата, последваха изключително емоционални сцени. В решаващия фрейм той се нуждаеше от снукър, за да навакса изоставането си, а няколко от топките все още се намираха близо до бордовете. Чан успя да го постигне, след което разчисти масата с брейк от 34 точки, започнал от последната червена. Серията включваше и впечатляващ двоен удар по синята.

Преди да изпълни последния удар, той се върна до стола си, за да се успокои и да събере сили. След това отново застана край масата и реализира черната топка.

Победата превърна Чан в десетия състезател от континентален Китай, спечелил ранкинг турнир. Той прогони и лошите спомени от първия си ранкинг финал през миналия сезон, когато загуби убедително с 2:9 от Крис Уейклин на Откритото първенство на Шотландия през 2025 година.

24-годишният Чан демонстрира огромния си потенциал през целия сезон 2025/26. Освен че достигна до финала в Единбург, той прибра и внушителен бонус от 147 000 паунда, след като направи максимални брейкове от 147 точки в квалификациите за Шампионата на Обединеното кралство и световното първенство.

Успехът изкачи Чан с 23 позиции в световната ранглиста на Johnstone’s Paint – от 45-о до 22-ро място. Още преди началото на днешния финал Джао си беше гарантирал, че за първи път ще стане №1 в света, и се изкачва от третата на първата позиция.

Поражението сложи край на перфектния баланс на Джао във финалите на ранкинг турнири, след като той беше спечелил всеки от предишните си шест. Китаецът остана само на една победа от рекорда на Стив Дейвис, който триумфира в първите си седем финала за ранкинг титли.

Чан започна вечерната сесия с минимална преднина от 5:4 и веднага я увеличи с брейкове от 64 и 57 точки, за да поведе със 7:4. Джао прекъсна устрема му, като спечели 12-ия фрейм с последната черна, а след това направи серия от 60 точки и намали изоставането си до 6:7.

В изпълнения с напрежение 14-и фрейм Джао пропусна сравнително лесна кафява и я остави над един от горните джобове, предоставяйки отлична възможност на Чан. В опита си да излезе на позиция за синята обаче Чан първо изпрати бялата в борда и изобщо не докосна цветната топка. Джао не допусна подобна грешка и изравни резултата – 7:7.

След това Чан направи брейк от 73 точки и отново поведе. Той измъкна оспорвания 16-и фрейм, за да се доближи само на една партия от победата при 9:7.

Следващият фрейм предложи изключителна драма, а Чан в крайна сметка стигна до титлата със своето невероятно разчистване от 34 точки. Когато се върна на стола си след триумфа, той не успя да сдържи сълзите си.

„Бях много напрегнат през целия мач и затова исках да се отпусна поне малко. В последния фрейм си казах, че просто трябва да опитам двойния удар по синята. За щастие, топката влезе и след това успях да разчистя масата“, заяви щастливият Чан.

„Миналата година бях наистина разочарован след загубата във финала в Шотландия. След онова поражение исках титлата страшно много. Оттогава всеки ден си повтарях, че ако достигна до нов финал, трябва да се възползвам от възможността.

Честно казано, преди мача не вярвах, че мога да го победя. Все пак той е новият №1 в света, затова просто исках да се уча от него. През последните няколко години гледах много от мачовете му и научих страшно много. Затова влязох във финала със същата нагласа – да се уча.

Изключително съм благодарен на родителите си. Те пожертваха страшно много заради мен. Когато бях съвсем малък, баща ми продаде дома ни и напусна работа, за да може да ме придружава на тренировките ми в Гуандун. Той беше с мен и когато заминах за Англия. През последните няколко години майка ми е до мен всеки ден и се грижи за всичко в ежедневието ми. Изключително съм им благодарен.“

Джао заяви:

„Въпреки че съм малко разочарован от днешния резултат, за мен това е просто един мач. Не мога постоянно да достигам до финали или да печеля всеки път. Разбира се, днес не играх особено добре, затова смятам, че беше напълно закономерно Чан да спечели. Неговата игра, както и тази на много от по-младите китайски състезатели, вече е достигнала изключително високо ниво.“

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