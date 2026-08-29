Чан води във финала в Ухан

45-ият в световната ранглиста Чан Бинюй поведе с 5:4 срещу световния шампион за 2025 година Джао Синтун след първата сесия на финала на Откритото първенство на Ухан.

Чан ще преследва първата ранкинг титла в кариерата си по-късно днес във вечерната заключителна сесия. 24-годишният китаец показа таланта си през миналия сезон, когато достигна до финала на Откритото първенство на Шотландия, но загуби от Крис Уейклин. Той направи и максимални брейкове от 147 точки в квалификациите за Шампионата на Обединеното кралство и световното първенство, с което спечели внушителен бонус от 147 000 паунда.

Независимо от резултата тази вечер, световният шампион за 2025 година Джао вече си осигури място в историята през тази седмица. Той със сигурност ще оглави световната ранглиста на Johnstone’s Paint и ще стане вторият китаец, достигнал до първото място след Дин Дзюнхуей.

Джао спечели първите два фрейма днес следобед, но Чан отвърна и изравни за 2:2. След този момент разликата между двамата нито веднъж не надхвърли една партия.

В петия фрейм Чан водеше с 55:0 точки, но 29-годишният Джао направи брейк от 64 и измъкна партията, за да поведе отново с 3:2. Чан още веднъж възстанови равенството, преди серия от 83 точки да даде аванс на Джао от 4:3.

С брейкове от 67, 54 и 53 точки обаче Чан спечели последните два фрейма и се оттегли с минимална преднина преди заключителната сесия.

Двамата ще се завърнат край масата в 19:30 часа китайско време, или 14:30 часа българско, за да определят победителя в мача във формат до 10 спечелени фрейма. Шампионът ще получи голямата награда от 175 000 паунда.

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