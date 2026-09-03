Най-добрите ни съдии ще ръководят бенефиса на Салпаров

Двамата български съдии с най-голям авторитет в световния волейбол Ивайло Иванов и Добромир Добрев ще ръководят бенефиса на Теодор Салпаров "Една кариера - една легенда", който ще се състои на 5 септември от 16:30 в "Арена София".

Иванов достигна до Олимпиадата в Париж през 2024 година, където бе арбитър на общо 9 срещи. Добрев също получава наряди на големи първенства.

Олимпийски шампион ще се включи в Отбора на чужденците на бенефиса на Салпаров

Последните две силни попълнения в Отбора на чужденците идват от Италия и Германия. Групата на блокировачите се оформя от Емануеле Бирарели. Италианецът бе дълги години един от стожерите в центъра на Тренто, с който той триумфира 3 пъти в Шампионската лига и 4 пъти на Световното клубно първенство. С екипа на "скуадра адзура" той стигна до среброто на Олимпиадата в Рио де Жанейро през 2016 под ръководството на Джанлоренцо Бленджини. През 2012 година в Лондон Бирарели бе в тима на Италия, спечелил бронзовите медали. На два пъти Бира, както бе известен сред съотборниците си, стигна до финал на европейско първенство - през 2011 и 2013 година.

Поколения национали ще съставят отбора на българите в бенефиса на Салпаров

На разпределителския пост при чужденците заедно с Микеле Баранович ще бъде Симон Тишер. Германецът бе съотборник на Салпаров и Владимир Николов в АСЮЛ (Лион) през сезон 2013-2014. Тишер бе най-изявеният разпределител на Бундестима в първото десетилетие от новия век, като стана 4 пъти шампион на Германия с Фридрихсхафен и 2 пъти на Гърция - с Ираклис и Олимпиакос. Перлата в короната му е спечелената Шампионска лига с Фридрихсхафен през 2007 година.

Теодор Салпаров: Радвам се, че на бенефиса ми ще дойдат толкова много велики хора

Бенефисът на Теодор Салпаров "Една кариера - една легенда" ще бъде излъчен пряко по bTV в навечерието на европейското първенство по волейбол за мъже, един от домакините на което е България.

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