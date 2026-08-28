Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Поколения национали ще съставят отбора на българите в бенефиса на Салпаров

Поколения национали ще съставят отбора на българите в бенефиса на Салпаров

  • 28 авг 2026 | 11:14
  • 3344
  • 6
Поколения национали ще съставят отбора на българите в бенефиса на Салпаров

Поколения национали, играли рамо до рамо с Теодор Салпаров, ще съставят отбора на българите в бенефисния мач "Една кариера - една легенда", който ще се проведе на 5 септември от 16:30 часа в "Арена София".

Най-опитният в състава на българските звезди ще бъде бившият капитан на националния отбор Николай Иванов, от когото либерото попива професионализъм в първите си дни с представителния ни тим през 2003 година.

Бронзовите медалисти от световното първенство и световната купа в Япония са една от най-големите представени групи на бенефиса. Публиката ще има удоволствието отново да види по екип Владимир Николов, Тодор Алексиев, Андрей Жеков, Боян Йорданов, Красимир Гайдарски.

Голяма част от 12-тицата, стигнала до четвърто място на Олимпиадата в Лондон, също ще бъде рамо до рамо до Салпаров. Групата се предвожда от друг бивш капитан на националите Виктор Йосифов, който е следван от близнаците Валентин и Георги Братоеви, Цветан Соколов, Тодор Скримов, Теодор Тодоров. Тима на българските звезди допълват Данаил Милушев, доскорошният капитан ан Левски Светослав Гоцев и разпределителят Георги Сеганов.

Бенефисът на Теодор Салпаров "Една кариера - една легенда" ще бъде излъчен пряко по  bTV в навечерието на европейското първенство по волейбол за мъже, един от домакините на което е и България. Билетите за събитието са в продажба в мрежите на Kupibileti.bg и Eventim.

В обращение вече са и ВИП-билетите за събитието, приходите от които ще бъдат дарени на благотворителната фондация "Слънчеви деца", която има за цел построяването на дом за деца със специални потребности.

VIP билетът ще осигурява: - Премиум места в непосредствена близост до игралния терен, за да бъдете в центъра на емоцията. - Специална бутилка селектирано вино, създадена специално за бенефиса - лимитирано издание в чест на Теодор Салпаров. - Ексклузивен достъп до официалното афтърпарти, което ще се проведе в Ozone Skybar на хотел Милениум, където ще имате възможност да отпразнувате вечерта заедно с легенди на волейбола, специални гости и приятели на Теодор Салпаров.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

България U20 се бори, но завърши със загуба от Русия на евроквалификацията в София

България U20 се бори, но завърши със загуба от Русия на евроквалификацията в София

  • 29 авг 2026 | 21:48
  • 4236
  • 14
Контролните срещи между България и Сърбия в София няма да се състоят

Контролните срещи между България и Сърбия в София няма да се състоят

  • 29 авг 2026 | 20:46
  • 8299
  • 3
Променят движението около "Арена София" за Евроволей 2026

Променят движението около "Арена София" за Евроволей 2026

  • 29 авг 2026 | 17:55
  • 6741
  • 3
Франция обърна Словения на “Хуберт Вагнер”

Франция обърна Словения на “Хуберт Вагнер”

  • 29 авг 2026 | 17:50
  • 1247
  • 1
Ник Муянович влиза под светлините на прожекторите в преследване на слава на ЕвроВолей

Ник Муянович влиза под светлините на прожекторите в преследване на слава на ЕвроВолей

  • 29 авг 2026 | 17:22
  • 1245
  • 1
Калина Венева заби 14 точки за победа на Бреша над Тренто в контрола

Калина Венева заби 14 точки за победа на Бреша над Тренто в контрола

  • 29 авг 2026 | 15:25
  • 3329
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Левски ще се опита да продължи с наказателната акция в efbet Лига срещу разколебаните "канарчета"

Левски ще се опита да продължи с наказателната акция в efbet Лига срещу разколебаните "канарчета"

  • 30 авг 2026 | 07:24
  • 9315
  • 59
ЦСКА ще надига глава срещу коравите "моряци"

ЦСКА ще надига глава срещу коравите "моряци"

  • 30 авг 2026 | 07:44
  • 4765
  • 32
Спартак (Варна) и Лудогорец ще преследват точки край морето

Спартак (Варна) и Лудогорец ще преследват точки край морето

  • 30 авг 2026 | 07:10
  • 4968
  • 8
Станаха ясни датите и часовете на мачовете на Левски в Лига Европа! Милан пристига в София през януари

Станаха ясни датите и часовете на мачовете на Левски в Лига Европа! Милан пристига в София през януари

  • 29 авг 2026 | 21:33
  • 45516
  • 164
ЦСКА започва срещу Монако в Лига на конференциите - ето пълната програма на "червените"

ЦСКА започва срещу Монако в Лига на конференциите - ето пълната програма на "червените"

  • 29 авг 2026 | 21:36
  • 39143
  • 96
Съседски тест за националите по пътя към ЕвроБаскет

Съседски тест за националите по пътя към ЕвроБаскет

  • 30 авг 2026 | 07:05
  • 7000
  • 4