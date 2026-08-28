Поколения национали ще съставят отбора на българите в бенефиса на Салпаров

Поколения национали, играли рамо до рамо с Теодор Салпаров, ще съставят отбора на българите в бенефисния мач "Една кариера - една легенда", който ще се проведе на 5 септември от 16:30 часа в "Арена София".

Най-опитният в състава на българските звезди ще бъде бившият капитан на националния отбор Николай Иванов, от когото либерото попива професионализъм в първите си дни с представителния ни тим през 2003 година.

Бронзовите медалисти от световното първенство и световната купа в Япония са една от най-големите представени групи на бенефиса. Публиката ще има удоволствието отново да види по екип Владимир Николов, Тодор Алексиев, Андрей Жеков, Боян Йорданов, Красимир Гайдарски.

Голяма част от 12-тицата, стигнала до четвърто място на Олимпиадата в Лондон, също ще бъде рамо до рамо до Салпаров. Групата се предвожда от друг бивш капитан на националите Виктор Йосифов, който е следван от близнаците Валентин и Георги Братоеви, Цветан Соколов, Тодор Скримов, Теодор Тодоров. Тима на българските звезди допълват Данаил Милушев, доскорошният капитан ан Левски Светослав Гоцев и разпределителят Георги Сеганов.

Бенефисът на Теодор Салпаров "Една кариера - една легенда" ще бъде излъчен пряко по bTV в навечерието на европейското първенство по волейбол за мъже, един от домакините на което е и България. Билетите за събитието са в продажба в мрежите на Kupibileti.bg и Eventim.

В обращение вече са и ВИП-билетите за събитието, приходите от които ще бъдат дарени на благотворителната фондация "Слънчеви деца", която има за цел построяването на дом за деца със специални потребности.

VIP билетът ще осигурява: - Премиум места в непосредствена близост до игралния терен, за да бъдете в центъра на емоцията. - Специална бутилка селектирано вино, създадена специално за бенефиса - лимитирано издание в чест на Теодор Салпаров. - Ексклузивен достъп до официалното афтърпарти, което ще се проведе в Ozone Skybar на хотел Милениум, където ще имате възможност да отпразнувате вечерта заедно с легенди на волейбола, специални гости и приятели на Теодор Салпаров.

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