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Теодор Салпаров: Радвам се, че на бенефиса ми ще дойдат толкова много велики хора

  • 2 сеп 2026 | 16:09
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Теодор Салпаров: Радвам се, че на бенефиса ми ще дойдат толкова много велики хора

Прочути имена от световния волейбол ще се съберат в София за бенефисния мач на Теодор Салпаров, с който той официално ще сложи край на своята забележителна състезателна кариера. Бившият национал не изключва възможността един ден да се завърне в спорта под друга роля.

Волейболният спектакъл е насрочен за 5 септември в столицата, като в него ще се изправят отбор на България срещу тим на „Звездите на света“.

„Никога не казвай никога. Винаги съм готов да помагам с богатия си опит във волейбола. Към момента обаче съм далеч от него, което е нормално, след като човек приключи съзнателната си кариера“, коментира Салпаров. „Много се радвам, че ще дойдат толкова велики хора и световни звезди. Когато такива личности ти откликнат, осъзнаваш, че те уважават като човек и си оставил добри впечатления през годините.“

Сред специалните гости ще бъде и треньорът на ЦСКА Александър Попов, който изиграва ключова роля в началото на пътя на Салпаров.

„Когато показа първо техническите си възможности, а след това и характера си на боец, беше много лесно да го интегрираме в структурата на отбора. Лидерът не може да бъде посочен от треньора, той се самоизгражда. Теодор беше такъв, особено след като порасна“, сподели Попов.

Първоначално събитието беше обявено за 10 септември в „Арена София“, но датата беше променена.

„Все още не мога да осъзная, че спирам с волейбола. Радвам се, че ще имам възможност да изиграя бенефисен мач с толкова много приятели. Това е голяма чест за мен. Присъствието на толкова много звезди, сред които и Камило Плачи, е много важно за България“, заяви Салпаров по-рано на пресконференция.

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