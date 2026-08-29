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Бивш играч на Лудогорец с гол за успех на Удинезе срещу Монца, Антов не игра

  • 29 авг 2026 | 22:14
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Бивш играч на Лудогорец с гол за успех на Удинезе срещу Монца, Антов не игра

Удинезе спечели с 3:2 гостуването си на Монца, който има само една победа в последните си 24 домакински срещи в елита. Валентин Антов бе на резервната скамейка на Монца, но не влезе в игра.

Въпреки че имаше предимство в началото, тимът на Иван Юрич стигна само до един точен удар, който бе отразен от вратаря на съперника. Битката основно се водеше в средата на терена в първия половин час, но в 32-ата минута започна голово шоу и двата отбора отбелязаха четири гола до почивката.

Пробив на Куадио доведе до подаване към Кутроне в малкото наказателно поле, но блестяща изява на Абанква предотврати гола. Гостите поведоха малко по-късно. След разбъркване в наказателното поле Якуб Пьотровски откри резултата. Бившият играч на Лудогорец запази самообладание и прати топката в мрежата. Пет минути по-късно Монца изравни. Мангас изведе Колпани с отлично подаване, а той се разписа. Изглеждаше, че първата част ще завърши наравно, но Удинезе стигна до два гола в самия край. Първият стана след груба грешка на вратаря Тиам, а вторият след хубав удар от въздуха на Екеленкамп.

Домакините не показаха реакция в началото на второто полувреме, но в 63-ата минута стигнаха до гол след удар с глава на Густаво Варела. Те направиха опит да изравнят, но гостите удържаха и си тръгнаха с трите точки.

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Снимки: Imago

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