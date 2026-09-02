Джо Роугън: UFC сбъркаха със съперника на Конър

Джо Роугън смята, че UFC не трябва да се придържа към Макс Холоуей като съперник за завръщането на Конър Макгрегър. През юли Макгрегър направи дългоочакваното си завръщане в клетката след петгодишно отсъствие, изправяйки се отново срещу Холоуей в главния мач на UFC 329. За негово съжаление двубоят продължи малко повече от минута, след като още в самото начало той тежко контузи коляното си при опит за скоков удар със смяна на краката.

Сега Макгрегър ще отсъства една година, докато се възстановява, а бившият шампион в две категории вече говори за трети двубой с Холоуей през следващото лято. Роугън обаче смята, че UFC трябва да се върне към първоначалния план за завръщането на ирландеца – мач срещу Майкъл Чандлър.

„Вижте, ако Конър Макгрегър наистина се завърне след една година, мисля, че той иска да се бие с Макс Холоуей. „Трябва да довърша започнатото!“ Но всъщност Чандлър така или иначе беше правилният съперник за него“, заяви Роугън в своя подкаст. „Те трябваше да се бият, участваха заедно в The Ultimate Fighter, а мачът им трябваше да се състои още преди много време. След това Конър си счупи пръста на крака и последва цялата тази история. Двубоят им трябваше да се проведе отдавна.

Щеше да бъде забавен мач. Подходящ двубой за Конър, защото Чандлър е изключително агресивен и допуска удари. Но той е адски корав и е много добър борец, докато в най-силните си години Конър беше един от най-добрите бойци в стойка в историята. Щеше да бъде интересно.“

Чандлър беше първоначално предвиденият съперник за завръщането на Макгрегър, като двамата трябваше да се изправят един срещу друг на UFC 303 през 2024 година. Макгрегър се оттегли от двубоя, след като счупи пръст на крака си. Когато ирландецът най-накрая беше готов да се завърне, UFC вече се беше отказала от варианта с Чандлър, който междувременно беше загубил още два мача. Вместо него организацията избра Холоуей, но Роугън смята, че това е изключително тежко изпитание за Макгрегър дори при най-благоприятни обстоятелства.

„Макс Холоуей е съвсем различно животно“, заяви Роугън. „Макс Холоуей е създаден за пет рунда. Всичко трябва да ти бъде изпипано до последния детайл, ако искаш да изкараш пет рунда с шибания Макс Холоуей, защото този тип не се изморява. Точка. Той е там и в петия рунд и продължава да те засипва с бомби. Конър е човек, който се представя много силно в първите няколко рунда, но стилът му е толкова експлозивен и изисква толкова много енергия, че след това той се изтощава. Това се случи в мача му с Нейт Диас. Случвало му се е и преди. Причината е, че той се опитва да те приключи. Опитва се да връхлети върху теб с цялата си експлозивност, но ако все още си там, когато резервоарът му се изпразни, ситуацията става трудна.“

Макгрегър планира да се завърне през следващото лято, вероятно по време на Международната бойна седмица, макар че много ще зависи от операцията на предната кръстна връзка и от начина, по който ще протече възстановяването му.

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