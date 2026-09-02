В Хонда вече са решили за Морейра и Алонсо

Според информация на журналиста Саймън Патерсън отборът на Хонда в MotoGP вече е решил как да разредели Диого Морейра и Давид Алонсо за сезон 2027.

По-рано от японската марка обявиха привличането на Алонсо от Moto2, но не уточниха дали той ще бъде пласиран в заводския тим, или в сателитния екип на LCR. В същото време Морейра, който в момента кара за LCR, също е със заводски договор и прави стабилен дебютен сезон в MotoGP.

За Давид Алонсо няма значение дали ще бъде в заводския тим на Хонда, или в този на LCR

Това е убедило шефовете на Хонда именно бразилецът да стане съотборник на Фабио Куартараро в заводския състав на японците догодина. Алонсо пък ще заеме освободеното от Морейра място в LCR Хонда, където ще партнира на Йоан Зарко и ще работи с бившия инженер на Марк Маркес и настоящ такъв на Жоан Мир – Шанти Ернандес. Въпреки че ще кара за LCR, Алонсо ще има пълна заводска подкрепа от Хонда, с каквато ще разполага и Зарко.

„Получих информация този уикенд, която сочи, че Давид Алонсо и Шанти Ернандес действително ще се присъединят към LCR. Всичко вече е финализирано и се очаква официалното обявяване“, каза Патерсон в своя обзор на уикенда за Гран При на Арагон.

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Снимки: Gettyimages