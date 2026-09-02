Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. В Хонда вече са решили за Морейра и Алонсо

В Хонда вече са решили за Морейра и Алонсо

  • 2 сеп 2026 | 19:04
  • 390
  • 0

Според информация на журналиста Саймън Патерсън отборът на Хонда в MotoGP вече е решил как да разредели Диого Морейра и Давид Алонсо за сезон 2027.

По-рано от японската марка обявиха привличането на Алонсо от Moto2, но не уточниха дали той ще бъде пласиран в заводския тим, или в сателитния екип на LCR. В същото време Морейра, който в момента кара за LCR, също е със заводски договор и прави стабилен дебютен сезон в MotoGP.

За Давид Алонсо няма значение дали ще бъде в заводския тим на Хонда, или в този на LCR
За Давид Алонсо няма значение дали ще бъде в заводския тим на Хонда, или в този на LCR

Това е убедило шефовете на Хонда именно бразилецът да стане съотборник на Фабио Куартараро в заводския състав на японците догодина. Алонсо пък ще заеме освободеното от Морейра място в LCR Хонда, където ще партнира на Йоан Зарко и ще работи с бившия инженер на Марк Маркес и настоящ такъв на Жоан Мир – Шанти Ернандес. Въпреки че ще кара за LCR, Алонсо ще има пълна заводска подкрепа от Хонда, с каквато ще разполага и Зарко.

„Получих информация този уикенд, която сочи, че Давид Алонсо и Шанти Ернандес действително ще се присъединят към LCR. Всичко вече е финализирано и се очаква официалното обявяване“, каза Патерсон в своя обзор на уикенда за Гран При на Арагон.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Рекорд на Макс Верстапен изглежда непоклатим въпреки възхода на Ландо Норис

Рекорд на Макс Верстапен изглежда непоклатим въпреки възхода на Ландо Норис

  • 2 сеп 2026 | 16:50
  • 1015
  • 0
Ферари потвърди въвеждането на обновения си двигател на "Монца"

Ферари потвърди въвеждането на обновения си двигател на "Монца"

  • 2 сеп 2026 | 16:31
  • 3306
  • 0
MotoGP обяви предсезонния си календар за 2027 година

MotoGP обяви предсезонния си календар за 2027 година

  • 2 сеп 2026 | 15:28
  • 401
  • 0
Хелмут Марко разкри "решаващия фактор" зад новия договор на Макс Верстапен

Хелмут Марко разкри "решаващия фактор" зад новия договор на Макс Верстапен

  • 2 сеп 2026 | 15:19
  • 1127
  • 0
Развойната стратегия на Мерцедес притеснява Джордж Ръсел

Развойната стратегия на Мерцедес притеснява Джордж Ръсел

  • 2 сеп 2026 | 15:03
  • 1640
  • 0
Водещи пилоти от Формула 3 се изказаха изключително позитивно за пистата в Мадрид

Водещи пилоти от Формула 3 се изказаха изключително позитивно за пистата в Мадрид

  • 2 сеп 2026 | 14:45
  • 873
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия 0:0 Левски, сериозен пропуск на Кусо

Славия 0:0 Левски, сериозен пропуск на Кусо

  • 2 сеп 2026 | 19:58
  • 16480
  • 55
Втора лига на живо: играе се в Габрово

Втора лига на живо: играе се в Габрово

  • 2 сеп 2026 | 19:05
  • 23540
  • 7
Феновете на Левски изкупиха над 12 000 билета за Суперкупата, "червените" резервираха три пъти по-малко на този етап

Феновете на Левски изкупиха над 12 000 билета за Суперкупата, "червените" резервираха три пъти по-малко на този етап

  • 2 сеп 2026 | 16:52
  • 21796
  • 120
Големият конкурент на Насар пред Sportal.bg: Решен съм този път да победя Карлос, бомбардират ни постоянно

Големият конкурент на Насар пред Sportal.bg: Решен съм този път да победя Карлос, бомбардират ни постоянно

  • 2 сеп 2026 | 15:40
  • 15247
  • 3
Мартин Георгиев откри головата си сметка за АЕК

Мартин Георгиев откри головата си сметка за АЕК

  • 2 сеп 2026 | 19:05
  • 3702
  • 2
Макун отказал трансфер в Гърция заради Лига Европа

Макун отказал трансфер в Гърция заради Лига Европа

  • 2 сеп 2026 | 14:22
  • 16252
  • 31