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  3. Габи Петрова с първо място на турнира в Белград

Габи Петрова с първо място на турнира в Белград

  • 2 сеп 2026 | 18:21
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Габи Петрова с първо място на турнира в Белград

Габриела Петрова затвърди силната си форма през сезона, като спечели първото място в тройния скок на турнира от сериите World Continental Tour – bronze в Белград (Сърбия). Националката постигна 14,10 м в третия си опит, които ѝ бяха достатъчни за победата.

В останалите опити Габи постигна 13,57 м (първи опит), 13,88 м (втори) и 13,91 м (шести), а в 4-ия и 5-ия направи фаул. Втора в класирането с 14,00 м е Рут Хилдебранд (Германия), а трета с 13,79 м е Каролайн Жойо (Германия).

Габриела Петрова се прибира в София на 3 септември в 15,30 ч. с полет от Белград, който ще кацне на терминал 2.

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Снимки: Imago

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