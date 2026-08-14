Габи Петрова пред Sportal.bg: Разочарована съм, днес беше моментът, в който можеше да взема някой медал

Габриела Петрова нямаше ден и остана на 11-о място във финала в тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в четвъртък вечерта. Тя направи два поредни фаула, а в третия опит записа едва 13.75 м.

"Най-големият ми неприятел може би си бях аз, защото допуснах някои неточности, вятърът - какъвто е за мен, такъв е и за другите, в никакъв случай не е оправдание. Тръгнах да рискувам, исках големи опити, защото знаех, че това ще ме закара колкото може по-напред. Мисля, че се видя във втория опит - 14.50, не знам колко точно бе фаулът, 8 см. И третия опит трябваше да го рискувам.

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Разбира се, че съм разочарована. Финалът и квалификацията са две различни състезания. това, че си бил фаворит в квалификацията, не те прави такъв и за финала. Имаше неточности от моя страна, но вече се е случило, минало е, каквото и да кажа, не мога да върна времето.

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Днес беше моментът, в който можеше да взема някой медал, ако мога така да се изразя, или да се доближа максимално до отличията, но просто не съумях да го направя", коментира пред Sportal.bg Петрова.

Цялото интервю с Габриела Петрова можете да изгледате във видеото по-долу.

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Снимки: Sportal.bg