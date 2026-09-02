Реваншът между Чимаев и Бърнс е насрочен за събитието RAF 13

Хамзат Чимаев и Джилбърт Бърнс ще премерят сили в двубой реванш, този път по правилата на свободната борба. Това ще се случи в дуел от веригата "Real American Freestyle" в Маями на 18-ти септември.

Борбата ще бъде основен подгряващ двубой на галата RAF 13.

Припомняме, че двамата бойци кръстосаха ръкавици на събитието UFC 273 през 2022-а. Тогава след три рунда здрава битка чеченецът бе обявен за победител с неединодушно съдийско решение.

Бърнс се пенсионира от професионалния ММА по-рано тази година, а Чимаев претърпя поражение в шампионски двубой и изгуби титлата си в средна категория.

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