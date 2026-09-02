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Почина легенда на Хайдук, вкарал гол в Испания'82

  • 2 сеп 2026 | 18:00
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Почина легенда на Хайдук, вкарал гол в Испания'82

Легендарният футболист на Хайдук (Сплит) Иван Гудел е починал на 66-годишна възраст. Някогашният полузащитник има 222 мача и 55 гола за хърватския отбор, като е носител на Купата на Югославия за 1984 г. Гудел участва на световното първенство в Испания през 1982-ра, където бележи гол при загубата с 1:2 от домакините във Валенсия. През същата година печели приза за Футболист на Югославия. Участва и на Евро'84 във Франция.

Звездата му изгрява на европейското първенство за юноши през 1979-а, когато Югославия надвива България с 1:0 на финала, а Гудел е обявен за най-добър играч на турнира. В югославската преса го наричат Бекенбауер от Змиявци. През 1986-а сключва предварителен договор с Бордо, но изиграва последния мач в своята кариера - спира с футбола на 26 години заради прекаран хепатит "Б".

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Снимки: Imago

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