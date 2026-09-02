Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Булевард
  3. Отнеха за 5 години шофьорската книжка на Тайгър Уудс

Отнеха за 5 години шофьорската книжка на Тайгър Уудс

  • 2 сеп 2026 | 17:45
  • 694
  • 0
Отнеха за 5 години шофьорската книжка на Тайгър Уудс

Американският голфър Тайгър Уудс беше наказан с отнемане на шофьорската книжка за период от пет години, след като през март претърпя катастрофа, докато е карал под въздействието на алкохол във Флорида, съобщава BBC.

В месеца на инцидента той пледира невинен по обвиненията за шофиране в нетрезво състояние и отказ да бъде тестван за наличието на други забранени вещества, а впоследствие заяви, че е потърсил лечение след случилото се. Днес обаче 50-годишният американец прие глобата от хиляда долара и петгодишното наказание, което включва забрана за управляване на моторно превозно средство за следващите пет години.

Легендата Тайгър Уудс с нов инцидент на пътя
Легендата Тайгър Уудс с нов инцидент на пътя

Никой не пострада при катастрофата, но самият Уудс трябваше да се измъкне през пасажерската врата, за да се освободи от автомобила. През април властите във Флорида публикуваха кадри от бодикамери, заснети след инцидента, в които се вижда как возилото на голфъра е обърнато на пътя. Във видеото американецът изглежда спокоен и казва на служителите на реда: "Погледнах надолу към телефона си и изведнъж, бум."

Случаят беше втори за Тайгър Уудс, в който той е арестуван за шофиране в нетрезво състояние, след като преди пет години отново самокатастрофира в Калифорния.

Арестуваха Тайгър Уудс след катастрофата
Арестуваха Тайгър Уудс след катастрофата

Голфърът, който е професионалист от 1996 година и е спечелил над 120 милиона долара от участията си на турнири в хода на кариерата си, последно участва в TGL Finals (б.а. шампионат по голф, основан от Уудс и северноирландеца Рори Макилрой) в края на март.

Най-скорошното му участие в професионалния тур бе през юли 2024 година на един от най-престижните турнири - The Open във Великобритания.

Тайгър Уудс на 50 - велик в спорта, скандален в живота
Тайгър Уудс на 50 - велик в спорта, скандален в живота
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Булевард

Наоми Осака впечатли Ню Йорк с тоалет, вдъхновен от Алън Айвърсън

Наоми Осака впечатли Ню Йорк с тоалет, вдъхновен от Алън Айвърсън

  • 1 сеп 2026 | 09:21
  • 3940
  • 10
Лято с грацията Магдалина Миневска

Лято с грацията Магдалина Миневска

  • 31 авг 2026 | 16:07
  • 9689
  • 19
"Той е на 20 от 20 години": възрастта на играч на Брайтън е поставена под въпрос заради външния му вид

"Той е на 20 от 20 години": възрастта на играч на Брайтън е поставена под въпрос заради външния му вид

  • 31 авг 2026 | 14:31
  • 9800
  • 4
Смях с Дреймънд Грийн: Това нещо ме изплаши до смърт!

Смях с Дреймънд Грийн: Това нещо ме изплаши до смърт!

  • 31 авг 2026 | 13:12
  • 2735
  • 1
Бублик реши спор за кърпа между фенове по интересен начин

Бублик реши спор за кърпа между фенове по интересен начин

  • 31 авг 2026 | 11:25
  • 1825
  • 1
Съпругата на Меси се появи на US Open

Съпругата на Меси се появи на US Open

  • 31 авг 2026 | 11:02
  • 9512
  • 13
Виж всички

Водещи Новини

Втора лига на живо: гол за "акулите", Рилецо поведе

Втора лига на живо: гол за "акулите", Рилецо поведе

  • 2 сеп 2026 | 17:35
  • 15445
  • 6
Феновете на Левски изкупиха над 12 000 билета за Суперкупата, "червените" резервираха три пъти по-малко на този етап

Феновете на Левски изкупиха над 12 000 билета за Суперкупата, "червените" резервираха три пъти по-малко на този етап

  • 2 сеп 2026 | 16:52
  • 14126
  • 73
Големият конкурент на Насар пред Sportal.bg: Решен съм този път да победя Карлос, бомбардират ни постоянно

Големият конкурент на Насар пред Sportal.bg: Решен съм този път да победя Карлос, бомбардират ни постоянно

  • 2 сеп 2026 | 15:40
  • 10932
  • 1
Макун отказал трансфер в Гърция заради Лига Европа

Макун отказал трансфер в Гърция заради Лига Европа

  • 2 сеп 2026 | 14:22
  • 13580
  • 24
Задържаха бандити, планирали да отвлекат Мбапе

Задържаха бандити, планирали да отвлекат Мбапе

  • 2 сеп 2026 | 15:14
  • 9420
  • 27
Време е за най-старото столично дерби!

Време е за най-старото столично дерби!

  • 2 сеп 2026 | 07:20
  • 24159
  • 135