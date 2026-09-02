Отнеха за 5 години шофьорската книжка на Тайгър Уудс

Американският голфър Тайгър Уудс беше наказан с отнемане на шофьорската книжка за период от пет години, след като през март претърпя катастрофа, докато е карал под въздействието на алкохол във Флорида, съобщава BBC.

В месеца на инцидента той пледира невинен по обвиненията за шофиране в нетрезво състояние и отказ да бъде тестван за наличието на други забранени вещества, а впоследствие заяви, че е потърсил лечение след случилото се. Днес обаче 50-годишният американец прие глобата от хиляда долара и петгодишното наказание, което включва забрана за управляване на моторно превозно средство за следващите пет години.

Легендата Тайгър Уудс с нов инцидент на пътя

Никой не пострада при катастрофата, но самият Уудс трябваше да се измъкне през пасажерската врата, за да се освободи от автомобила. През април властите във Флорида публикуваха кадри от бодикамери, заснети след инцидента, в които се вижда как возилото на голфъра е обърнато на пътя. Във видеото американецът изглежда спокоен и казва на служителите на реда: "Погледнах надолу към телефона си и изведнъж, бум."

Случаят беше втори за Тайгър Уудс, в който той е арестуван за шофиране в нетрезво състояние, след като преди пет години отново самокатастрофира в Калифорния.

Арестуваха Тайгър Уудс след катастрофата

Голфърът, който е професионалист от 1996 година и е спечелил над 120 милиона долара от участията си на турнири в хода на кариерата си, последно участва в TGL Finals (б.а. шампионат по голф, основан от Уудс и северноирландеца Рори Макилрой) в края на март.

Най-скорошното му участие в професионалния тур бе през юли 2024 година на един от най-престижните турнири - The Open във Великобритания.

Тайгър Уудс на 50 - велик в спорта, скандален в живота

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