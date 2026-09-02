Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бърнли
  3. Ипсуич привлече нападател от Бърнли в последните часове на прозореца

Ипсуич привлече нападател от Бърнли в последните часове на прозореца

  • 2 сеп 2026 | 16:28
  • 296
  • 0
Ипсуич привлече нападател от Бърнли в последните часове на прозореца

Нападателят Зайън Флеминг се присъедини към Ипсуич от Бърнли, според уебсайта на клуба от Висшата лига. 28-годишният нидерландски нападател подписа четиригодишен договор, валиден до лятото на 2030 г. Бърнли привлече Флеминг под наем от Милуол през лятото на 2024 г., а година по-късно направи окончателен трансфер. Нападателят има 73 мача за клуба, в които е отбелязал 29 гола и е дал 4 асистенции. В първите кръгове на Висшата лига 2026/27 Ипсуич победи Съндърланд (2:1) и загуби от Манчестър Юнайтед (2:5).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Още един важен играч напусна Марсилия

Още един важен играч напусна Марсилия

  • 2 сеп 2026 | 10:47
  • 2614
  • 0
Ливърпул успя отново да преотстъпи Харви Елиът

Ливърпул успя отново да преотстъпи Харви Елиът

  • 2 сеп 2026 | 10:29
  • 2768
  • 0
Трансферният прозорец в големите първенства официално затвори

Трансферният прозорец в големите първенства официално затвори

  • 2 сеп 2026 | 10:14
  • 161268
  • 40
В Райо Валекано поднесоха изненада и решиха да картотекират отхвърления Раул де Томас

В Райо Валекано поднесоха изненада и решиха да картотекират отхвърления Раул де Томас

  • 2 сеп 2026 | 10:10
  • 3117
  • 0
Южна Африка има нов селекционер

Южна Африка има нов селекционер

  • 2 сеп 2026 | 10:01
  • 1370
  • 0
Лийдс взе крило от Айнтрахт в последните часове на трансферния прозорец

Лийдс взе крило от Айнтрахт в последните часове на трансферния прозорец

  • 2 сеп 2026 | 09:56
  • 2112
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Феновете на Левски изкупиха над 12 000 билета за Суперкупата

Феновете на Левски изкупиха над 12 000 билета за Суперкупата

  • 2 сеп 2026 | 16:52
  • 1934
  • 1
Големият конкурент на Насар пред Sportal.bg: Решен съм този път да победя Карлос, бомбардират ни постоянно

Големият конкурент на Насар пред Sportal.bg: Решен съм този път да победя Карлос, бомбардират ни постоянно

  • 2 сеп 2026 | 15:40
  • 5518
  • 1
Макун отказал трансфер в Гърция заради Лига Европа

Макун отказал трансфер в Гърция заради Лига Европа

  • 2 сеп 2026 | 14:22
  • 9914
  • 20
Задържаха бандити, планирали да отвлекат Мбапе

Задържаха бандити, планирали да отвлекат Мбапе

  • 2 сеп 2026 | 15:14
  • 6221
  • 10
Време е за най-старото столично дерби!

Време е за най-старото столично дерби!

  • 2 сеп 2026 | 07:20
  • 21291
  • 121
Втора лига на живо: започнаха три мача

Втора лига на живо: започнаха три мача

  • 2 сеп 2026 | 17:00
  • 9167
  • 4