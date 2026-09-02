Ипсуич привлече нападател от Бърнли в последните часове на прозореца

Нападателят Зайън Флеминг се присъедини към Ипсуич от Бърнли, според уебсайта на клуба от Висшата лига. 28-годишният нидерландски нападател подписа четиригодишен договор, валиден до лятото на 2030 г. Бърнли привлече Флеминг под наем от Милуол през лятото на 2024 г., а година по-късно направи окончателен трансфер. Нападателят има 73 мача за клуба, в които е отбелязал 29 гола и е дал 4 асистенции. В първите кръгове на Висшата лига 2026/27 Ипсуич победи Съндърланд (2:1) и загуби от Манчестър Юнайтед (2:5).

🗣️ "I'll fight for every ball."



Watch Zian Flemming's first interview as a Town player. ⤵️https://t.co/OrHEL4GkmQ pic.twitter.com/VIn28zqCas — Ipswich Town (@IpswichTown) September 2, 2026

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Снимки: Gettyimages