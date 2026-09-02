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Теодор Салпаров направи дарение на Образователния и олимпийски център на НСА

  • 2 сеп 2026 | 16:25
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Теодор Салпаров направи дарение на Образователния и олимпийски център на НСА

Академичното ръководство, студенти и преподаватели посрещнаха в Национална спортна академия волейболната звезда Теодор Салпаров, за да му пожелаят успех в предстоящия бенефис.

Волейболният национал, който е възпитаник на НСА, предостави пропуски за грандиозното събитие, като жест на признателност към академичната общност на Спортната академия. Бенефисът „Една кариера, една легенда“ ще се проведе на 5 септември от 16:30 ч. в зала “Арена София”. Мачът ще изправи Отбор на българските звезди срещу Отбор на чуждестранните легенди, като селекционерът на мъжкия национален отбор Джанлоренцо Бленджини ще застане начело на международния тим.

Теодор Салпаров: Радвам се, че на бенефиса ми ще дойдат толкова много велики хора
Теодор Салпаров: Радвам се, че на бенефиса ми ще дойдат толкова много велики хора

В приветствието си ректорът на НСА проф. Красимир Петков подчерта, че за Академията е престижно да обучава студенти от ранга на Салпаров. Към момента именитият волейболист следва в магистърската програма „Спорт за високи постижения“. Проф. Петков изтъкна, че образованието в НСА е изключително важно за елитните състезатели, които имат амбиции за своето професионално развитие.

Олимпийски шампион ще се включи в Отбора на чужденците на бенефиса на Салпаров
Олимпийски шампион ще се включи в Отбора на чужденците на бенефиса на Салпаров

„За големите спортни успехи трябва и голямо сърце, а през своята забележителна 20-годишна кариера Теди Салпаров е доказал, че ги притежава“, заяви ректорът на НСА.

„Благодарен съм на Национална спортна академия за обучението, защото за един успешен спортист е невъзможно да прилага в практиката си като треньор своя опит без да има необходимото образование“, сподели Теодор Салпаров.

Салпаров направи и ценно дарение за Образователния и олимпийски център на НСА – фланелката, с която триумфира в Шампионска лига с отбора на Зенит (Казан).

„Екипировката ще заеме подобаващо място в музейната експозиция на центъра, за да могат студентите и многобройните посетители да се докоснат до живата история на спорта“, поясни проф. Красимир Петков.

Поколения национали ще съставят отбора на българите в бенефиса на Салпаров
Поколения национали ще съставят отбора на българите в бенефиса на Салпаров

Срещата бе организирана от сектор „Волейбол“ на НСА, а модератор на събитието беше доц. Владимир Котев.

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