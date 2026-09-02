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Младежки национал подписа с третодивизионен клуб от Испания

  • 2 сеп 2026 | 15:42
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Младежки национал подписа с третодивизионен клуб от Испания

Испанският третодивизионен клуб Реал Хаен и Лече се споразумяха за трансфера на 19-годишния централен защитник Кристиан Пехливанов, който подписа едногодишен договор. Пехливанов е роден във Варна, но е юноша на Алкоркон. През юли 2024 г. се мести в школата на Лече и там остава две пълни години, като в това време играе в отбора Примавера.

Високият 1,97 метра защитник, който има испанско гражданство, е записал 60 официални мача за резервния отбор на Лече през последните два сезона – в първенството и за юношеската купа, като в тези срещи е отбелязал четири гола. На 30 май той беше повикан в националния отбор на България за младежи до 21 години, което е и първото му участие с българския герб.

Реал Хаен е исторически клуб от Андалусия, има три сезона в Ла Лига и 16 в Сегунда, която печели през 1953 и през 1956 г. Новото ръководство на клуба е амбицирано да върне отбора поне във второто ниво и началото им в трета дивизия беше обещаващо – успех с 3:0 като гости на Еуропа. Пехливанов може да направи своя дебют за новия си тим на 6 септември, когато Хаен посреща Уеска.

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