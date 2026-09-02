Скиорите и сноубордистите на Русия и Беларус с неутрален статут и през новия сезон

Международната федерация по ски и сноуборд обяви, че спортистите от Русия и Беларус могат да продължат да се състезават с неутрален статут този сезон, но без символи на национална идентичност.

Спортисти, треньори и длъжностни лица от двете страни „може да получат достъп до състезания на ФИС, при условие че подпишат декларация за неутралитет, основана на набор от принципи, установени от FIS“, заявиха от международната федерация, предупреждавайки за санкции, които могат да бъдат наложени при нарушаване на правилата.

През декември руските състезатели по ски алпийски дисциплини спечелиха дело в Спортния арбитражен съд (КАС), което сложи край на близо четиригодишна забрана за участие в международни събития по време на войната срещу Украйна. Това им позволи да се върнат в състезанията от Световната купа по алпийски дисциплини, ски бягане и фрийстайл, както и сноуборд, опитвайки се да се класират за Олимпийските игри в Милано-Кортина, проведени през февруари.

Сега ФИС поднови политиката си за неутрални спортисти за зимния сезон, който започва следващия месец.

„Участието на спортистите е ограничено до индивидуални стартове и е обусловено от факта, че не трябва да се показват никакви символи на държави - като знамена, химн или екипировка“, заявиха от ФИС, цитирани от АП.

Руските спортисти и длъжностни лица вероятно ще се сблъскат с трудности при получаването на визи за влизане в някои европейски страни, които са домакини на състезания от Световната купа.

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