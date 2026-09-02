Метеорният възход на Тоби Самюъл: От №1871 в света до втория кръг на US Open

Британският тенисист Тоби Самюъл продължава да пише една от най-впечатляващите истории на тазгодишното Открито първенство на САЩ. При своя дебют в основната схема на турнира от Големия шлем в Ню Йорк, 23-годишният квалификант постигна изразителна победа с 6:2, 6:3, 6:2 срещу бившия номер 20 в света Томаш Махач от Чехия. Успехът отне едва малко над 90 минути и донесе на Самюъл първа победа в основна схема на турнир от Шлема.

Пътят на родения в Уинчестър тенисист до елита е изключителен. В началото на 2025 г. той се намираше около №1871 в ранглистата на ATP, след като контузия в ръката ограничи изявите му през по-голямата част от 2024 г. Последва обаче впечатляващ обрат – той спечели 36 от 39 мача на ниво Challenger до края на 2025 г. и започна 2026 г. в невероятно темпо.

В своята визитка Самюъл вече има записани общо пет титли от сериите ATP Challenger – Сома Бей и Манама през 2025 г., последвани от дубъл в Херсонисос, Вале до Лобо и Уинипег през 2026 г. Формата му напредна допълнително през юни, когато той достигна до първия си полуфинал на ниво ATP Tour в Ийстборн (побеждавайки Томас Мартин Ечевери и Хуан Мануел Серундоло). С победата си срещу Махач в Ню Йорк Самюъл вече официално пробива в топ 100 на напрежението в състезателната ранглиста на живо.

Самюъл споделя, че ключов елемент в израстването му е било овладяването на неговия мощен сервис, достигащ 217 км/ч, и форхенд от основната линия. "Притежавам естествена сила, но когато я имаш, трябва да се научиш да я контролираш. Ако грешиш твърде много, тя не е толкова ефективна", обяснява той. "През последната година се фокусирах първо върху това да бъда труден за преодоляване боец на корта, а след това да използвам тези оръжия. Работих много върху слайса си и уменията с ръка, което е следващата стъпка в играта ми."

Във втория кръг на Откритото първенство на САЩ Тоби Самюъл ще се изправи срещу 18-ия поставен чех Иржи Лехечка, който стартира участието си в Ню Йорк с успех в четири сета (6:1, 7:6, 4:6, 6:2) над Пабло Кареньо Буста. Това ще бъде първи официален двубой между двамата на професионално ниво.

За Самюъл това е поредният тест срещу играч от световния елит. "Вече се чувствам много по-удобно около тези момчета от топ ниво, защото знам, че утре може да играя срещу тях. Трябва да спра да мисля за тях като за звезди и да започна да ги приемам като съперници, срещу които мога да се състезавам", категоричен е британецът пред медиите преди важния двубой.

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