Анахайм Дъкс ще извади от употреба номера на дългогодишния си капитан Райън Гецлаф

Хокейният Анахайм Дъкс ще извади от употреба номера на дългогодишния капитан на тима Райън Гецлаф по време на церемония на 30 януари. Собствениците на Дъкс - Хенри и Сюзън Самуели, обявиха новината за Гецлаф, който приключи състезателната си кариера през април 2022-а след 17 години в НХЛ, които прекара изцяло в Анахайм.

Гецлаф е най-резултатният състезател в историята на Дъкс, натрупвайки 1019 точки в рекордните за клуба 1157 мача, като същевременно е и в лидер по асистенции за отбора и най-резултатен играч в плейофите. Той беше капитан на Анахайм Дъкс през последните си 12 сезона - най-дългият период в историята на франчайза.

Канадецът беше един от най-добрите в хокея през цялата си кариера, печелейки Купа „Стенли“ през 2007 година и ликувайки с олимпийски златни медали за родината през 2010-а и 2014-а, когато беше и подгласник за трофея „Харт“ като Най-полезен играч на НХЛ.

„Влиянието на Райън Гецлаф върху Дъкс ще се усеща поколения наред“, коментира Самуелис в изявление, цитирано от агенция АП и допълни: „Макар че никой хокеист в историята на клуба не е играл повече мачове или не е отбелязвал повече точки, най-много ще помним неговото лидерство, шампионска ДНК и принос към общността ни. Той е играч с наследство, чиято фланелка с право ще бъде окачена редом до Теему Селане, Пол Кария и Скот Нидермайер в „Хонда Център“.

Номер 15 на Гецлаф ще бъде едва четвъртият, оттеглен от употреба от Анахайм Дъкс, присъединявайки се към тези на Селане (8), Кария (9) и Нидермайер (27).

„Семейството ми и аз сме толкова благодарни на Самуелис и Дъкс за тази невероятна чест“, не скри Гецлаф и каза още: „Нищо от това не би било възможно без всички невероятни съотборници, треньори и други служители, с които работих в кариерата си. Благодаря на всички и нямам търпение да празнуваме пред нашите страхотни фенове през януари.“

Дъкс ще бъдат домакини на Нешвил Предатърс в нощта на церемонията. Два дни по-рано те ще проведат честване на 20-годишнината от спечелването на Купа „Стенли“ през 2007-а по време на мач срещу Чикаго Блекхоукс.

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