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Петкратна олимпийска медалистка в ски бягането обяви края на кариерата си

  • 2 сеп 2026 | 12:26
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Петкратна олимпийска медалистка в ски бягането обяви края на кариерата си

Петкратната олимпийска медалистка по ски бягане Керту Нисканен от Финландия обяви край на спортната си кариера, съобщават от Международната федерация по ски и сноуборд (ФИС).

"Време е да сложа край на това прекрасно пътешествие като професионална спортистка", написа Нисканен в публикация в социалните мрежи.

38-годишната финландка е спечелила три сребърни и две бронзови отличия от зимни олимпийски игри. Тя е двукратна бронзова медалистка от Световно първенство в щафетата.

38-годишната Нисканен се утвърди като една от най-големите специалистки в класическия стил. Завършва кариерата си с 36 подиума и 8 индивидуални победи от 357 старта. Носителка е на малкия кристален глобус в дистанционните дисциплини за 2023 година.

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