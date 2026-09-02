Петкратна олимпийска медалистка в ски бягането обяви края на кариерата си

Петкратната олимпийска медалистка по ски бягане Керту Нисканен от Финландия обяви край на спортната си кариера, съобщават от Международната федерация по ски и сноуборд (ФИС).

"Време е да сложа край на това прекрасно пътешествие като професионална спортистка", написа Нисканен в публикация в социалните мрежи.

38-годишната финландка е спечелила три сребърни и две бронзови отличия от зимни олимпийски игри. Тя е двукратна бронзова медалистка от Световно първенство в щафетата.

38-годишната Нисканен се утвърди като една от най-големите специалистки в класическия стил. Завършва кариерата си с 36 подиума и 8 индивидуални победи от 357 старта. Носителка е на малкия кристален глобус в дистанционните дисциплини за 2023 година.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google