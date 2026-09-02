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Александър Василев прави промени в стила си на игра

  • 2 сеп 2026 | 11:55
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Александър Василев прави промени в стила си на игра

Александър Василев не е притеснен от отпадането си в първия кръг на турнира от сериите “Чаланджър 50” в Пловдив. Във вторник финалистът на US Open при юношите от 2025 г. претърпя поражение с 1:6, 2:6 от аржентинеца Хуан Мануел ла Серна. В подкаста “Брейк пойнт” 19-годишният плевенчанин определи загубата като “лош момент, който те прави по-силен” и разкри, че прави промени в играта си с дългосрочна перспектива.

Александър Василев отпадна в първия кръг на "Чалънджър 50" в Пловдив
Александър Василев отпадна в първия кръг на "Чалънджър 50" в Пловдив

“И по-добре съм бил, но в тениса има и нагоре, и надолу. Това е един маратон, а лошите моменти те правят по-силен. Определям загубата като такъв, защото минавам през някои неща - физически и психически, така че е важно да остана силен. С промените, които настъпват при мен, ще има малко повече загуби, но това не трябва да ме спира. Наистина, трудно е. Малко хора виждат какво е зад кадър. Малко хора виждат какво се случва на кортовете. Опитвам се да изместя играта си по-напред, да излизам повече на мрежата, променям малко стила. Трябва да играя повече волета, така че в момента ще има повече грешки, ще има загуби тук-там, но за дългия период това е изключително важно. За дългия период това ще направи разликата”, заяви Василев.

Талантът сподели, че неговите родители и екипът му са хората, които стоят плътно до него и му помагат да преминава през подобни трудни моменти.

“Говоря за тези неща и с хората от екипа ми, и с моите родители. Те са тези, които ме държат, които емоционално ми помагат да мина пред трудните моменти. Те са хората, които ми дават стимул, дори когато е по-трудно. Така че гледам колкото се може повече време да прекарвам с тя. Но това е един период, той ще мине. Всяка буря отминава, след това идва хубавото време, така че фокусът е какво правя сега. Фокусът е какви промени ще направя, как емоционално трябва да се почувствам по-добре за следващия турнир, тъй като идва Купа “Дейвис”. Искам да бъда колкото се може по-полезен и на момчетата, и на екипа”, добави Александър.

Той разкри, че промени при него има не само в игрови план, но и във физическата му форма.

“Свалих няколко килограма, направих малко повече мускули. От физическа гледна точка това е един от позитивите. Стремя се да ставам все по-добър, така че сега остава само и игрово да се подобря и всичко ще е супер. Нито един хубав момент няма да е завинаги, както и нито един лош, така че трябва да намираме баланса и да се стараем да даваме най-доброто всеки ден”, завърши Александър Василев.

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