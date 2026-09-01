Александър Василев отпадна в първия кръг на "Чалънджър 50" в Пловдив

Александър Василев приключи рано-рано участието си на турнира от сериите Чалънджър 50 в Пловдив. На кортовете на ТК Локомотив той отстъпи в първия кръг пред аржентинеца Хуан Мануел ла Серна с 1:6, 2:6.

Мачът продължи точно 68 минути, през които Ла Серна доминираше на корта и не остави сериозни шансове на българския представител. В първата част аржентинецът взе ранен аванс и затвори сета при 6:1. Вторият сет се разви по подобен сценарий, като Василев успя да спечели само два гейма, отпадайки след 2:6.

Василев, който участва в надпреварата с "уайлд кард", регистрира второ поредно отпадане на старта на кортовете на ТК Локомотив в Пловдив, след като в началото на август не успя да запише победа и в предишния турнир от сериите "Чалънджър" в Пловдив.

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