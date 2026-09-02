Алън и Дънкан оглавяват UFC Вегас 122

Брендън Алън и Крисчън Лирой Дънкан ще рискуват победните си серии, когато се изправят един срещу друг в главния двубой на UFC Вегас 122.

От организацията обявиха във вторник, че Алън (27-7) и Дънкан (15-2) ще оглавят събитието на 10 октомври, което ще се проведе в „Мета Ейпекс“ в Лас Вегас.

Алън спечели три поредни двубоя в последните две години. Сред тях е и изненадваща победа над Рение де Ридер в главния двубой на UFC Ванкувър. В последната си битка през юни Алън победи Едмен Шахбазян с единодушно съдийско решение.

Дънкан, бивш шампион на „Кейдж Уориърс“ в средна категория, също се намира във впечатляваща серия. След като започна кариерата си в UFC с резултат 3-2, Дънкан постигна 5 поредни победи. Те включват успехи със съдийско решение над ветераните Джаред Каноние и Роман Долидзе, както и нокаути над Ерик Андерс и Марко Тулио.

Очаква се в следващите седмици да бъдат обявени официално и други двубои за събитието на 10 октомври.

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