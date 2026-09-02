Костадин Ангелов застава начело на Академик (София)

Костадин Ангелов е новият старши треньор на Академик (София). Опитният специалист се завръща в мъжкия футбол, като поема възродения представителен отбор на "студентите".

Притежаващият UEFA "Pro" лиценз наставник е добре познато и доказано име в родния футбол. Треньорската си кариера Ангелов започва през 2002 г. като помощник на Пламен Марков във Видима-Раковски, а през 2006 г. застава начело на севлиевци. До момента е бил старши треньор и на отборите на Ботев (Пловдив), Пирин (Благоевград), Пирин (Гоце Делчев), Оборище (Панагюрище), Витоша (Бистрица) и Янтра (Габрово). Трупа международен опит и в индонезийския елитен Про Дута през сезон 2009/2010.

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През годините Костадин Ангелов не е крил афинитета си към работа с млади играчи, като в Академик ще има отново тази възможност. Съставът на "студентите" за настоящата спорно-състезателна година ще е изграден изцяло от момчета, родени през 2005, 2006 и 2007 г.

Първият официален двубой на Академик ще бъде на 7 септември, когато тимът гостува на ФК Люлин в среща от първия кръг на новия шампионат в "Б" окръжна група.

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