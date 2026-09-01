Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Академик (София)
  3. Възраждат клуба, ударил Милан с 4:3 - започва в "Б" софийска група

Възраждат клуба, ударил Милан с 4:3 - започва в "Б" софийска група

  • 1 сеп 2026 | 10:56
  • 1191
  • 0
Възраждат клуба, ударил Милан с 4:3 - започва в "Б" софийска група

Академик (София) ще поднови своето съществуване. Това беше съобщено чрез специално комюнике на новата страница на "студентите" във "Фейсбук". От изнесената информация става ясно, че отборът ще започне да се състезава в софийската южна "Б" група със състав, изграден от студенти. Най-големият успех в историята на столичния клуб е победата с 4:3 над Милан за Купата на УЕФА през 1976 г.

Скъпи приятели, с огромно удоволствие се обръщаме към Вас, за да обявим официално, че Футболен клуб Академик (София) се завръща на картата на българския футбол. С наближаването на 80-годишния юбилей от създаването му през далечната вече 1947 г., основната цел пред нас ще бъде да възродим традициите и славата на "студентския" клуб. Този акт е израз на амбицията ни талантливите български деца и младежи да имат достъп до качествено футболно обучение, съчетано с развитието им като интелигентни, достойни и отговорни личности.

В исторически план Академик (София) винаги е бил своеобразен мост между спорта и образованието, поради което съзнаваме отговорността, която поемаме, асоциирайки се със спортна институция от такъв ранг. През настоящия сезон представителният ни отбор ще се състезава в първенството на столичната южна "Б" окръжна група, а съставът му ще бъде изграден изцяло от студенти, родени през 2005, 2006 и 2007 г.

Възобновяването на първия състав и включването на две формации в детско-юношеските първенства са първите малки, но уверени крачки, предприети по пътя към възраждането на славния някога столичен клуб. Началото е поставено! Оттук насетне предстоят работа, отдаденост и професионализъм! Всеки миг с Академик!", написаха "студентите".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Наказание грози Дани Наумов заради ударената камера

Наказание грози Дани Наумов заради ударената камера

  • 1 сеп 2026 | 09:49
  • 952
  • 4
Локомотив (Пловдив) надви Арда с човек по-малко при U17

Локомотив (Пловдив) надви Арда с човек по-малко при U17

  • 1 сеп 2026 | 09:48
  • 501
  • 0
Септември постигна убедителна победа над Хебър при U17

Септември постигна убедителна победа над Хебър при U17

  • 1 сеп 2026 | 09:44
  • 279
  • 0
ЦСКА 1948 навакса два гола срещу Национал в зрелищно равенство

ЦСКА 1948 навакса два гола срещу Национал в зрелищно равенство

  • 1 сеп 2026 | 09:40
  • 540
  • 0
Играчи на "соколите" се завръщат за ЦСКА

Играчи на "соколите" се завръщат за ЦСКА

  • 1 сеп 2026 | 09:37
  • 1297
  • 0
Райс подкрепя идея за повече българи в отборите

Райс подкрепя идея за повече българи в отборите

  • 1 сеп 2026 | 09:27
  • 953
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Жалко! Димитров поведе, но допусна обрат срещу Попирин в здрав сблъсък с прекъсване, дъжд и луд край

Жалко! Димитров поведе, но допусна обрат срещу Попирин в здрав сблъсък с прекъсване, дъжд и луд край

  • 1 сеп 2026 | 05:46
  • 31646
  • 38
Трансферният прозорец в топ 5 първенствата затваря днес, следете по-интересните сделки тук

Трансферният прозорец в топ 5 първенствата затваря днес, следете по-интересните сделки тук

  • 1 сеп 2026 | 09:23
  • 12201
  • 2
Четвърта поредна победа за Арда в efbet Лига

Четвърта поредна победа за Арда в efbet Лига

  • 31 авг 2026 | 21:14
  • 34815
  • 51
Дунав не успя да пречупи Локо (Сф) в голово шоу, юбилярът Любо Пенев остава без победа начело на "железничарите"

Дунав не успя да пречупи Локо (Сф) в голово шоу, юбилярът Любо Пенев остава без победа начело на "железничарите"

  • 31 авг 2026 | 20:56
  • 42155
  • 104
Арсенал пречупи трудно Астън Вила и влезе в групата на отличниците

Арсенал пречупи трудно Астън Вила и влезе в групата на отличниците

  • 31 авг 2026 | 23:57
  • 32799
  • 42
Голово шоу и нова победа на Барса

Голово шоу и нова победа на Барса

  • 1 сеп 2026 | 00:30
  • 41270
  • 86