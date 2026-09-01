Възраждат клуба, ударил Милан с 4:3 - започва в "Б" софийска група

Академик (София) ще поднови своето съществуване. Това беше съобщено чрез специално комюнике на новата страница на "студентите" във "Фейсбук". От изнесената информация става ясно, че отборът ще започне да се състезава в софийската южна "Б" група със състав, изграден от студенти. Най-големият успех в историята на столичния клуб е победата с 4:3 над Милан за Купата на УЕФА през 1976 г.

Скъпи приятели, с огромно удоволствие се обръщаме към Вас, за да обявим официално, че Футболен клуб Академик (София) се завръща на картата на българския футбол. С наближаването на 80-годишния юбилей от създаването му през далечната вече 1947 г., основната цел пред нас ще бъде да възродим традициите и славата на "студентския" клуб. Този акт е израз на амбицията ни талантливите български деца и младежи да имат достъп до качествено футболно обучение, съчетано с развитието им като интелигентни, достойни и отговорни личности.

В исторически план Академик (София) винаги е бил своеобразен мост между спорта и образованието, поради което съзнаваме отговорността, която поемаме, асоциирайки се със спортна институция от такъв ранг. През настоящия сезон представителният ни отбор ще се състезава в първенството на столичната южна "Б" окръжна група, а съставът му ще бъде изграден изцяло от студенти, родени през 2005, 2006 и 2007 г.

Възобновяването на първия състав и включването на две формации в детско-юношеските първенства са първите малки, но уверени крачки, предприети по пътя към възраждането на славния някога столичен клуб. Началото е поставено! Оттук насетне предстоят работа, отдаденост и професионализъм! Всеки миг с Академик!", написаха "студентите".

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