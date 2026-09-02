Южна Африка има нов селекционер

Питсо Мосимане беше назначен за селекционер на националния отбор на Република Южна Африка за трети път след напускането на белгиеца Хуго Броос, обявиха от футболната федерация на страната (САФА). Преди повече от три седмици от централата подчертаха, че Мосимане е предпочитаният кандидат да поеме поста от пенсиониращия се Броос. 62-годишният Мосимане имаше седем мача като временен треньор на тима преди пристигането на бразилеца Карлос Алберто Парейра през 2007 година, а след това пое поста веднага след края на Мондиал 2010, но беше уволнен, след като отборът не успя да се класира за Купата на африканските нации през 2012 година.

По-късно опитният специалист постигна успех като клубен треньор, спечелвайки три титли от Шампионската лига на Африка и множество национални титли с южноафриканския Мамелъди Съндаунс и египетския Ал Ахли. Питсо Мосимане, бивш халф от националния тим, ще трябва да се захване с работата с бързи темпове, тъй като Република Южна Африка започва квалификационната си кампания за Купата на нациите през 2027 година с домакински мач срещу Гвинея по-късно този месец.

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Снимки: Gettyimages