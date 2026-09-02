Янаки Милев спечели българското дерби срещу Пьотр Нестеров в Пловдив

Янаки Милев надделя над Пьотр Нестеров с 7-6(6), 3-6, 6-4 в драматичен мач от първия кръг (1/16-финали) на турнира от сериите ATP Challenger 50 в Пловдив. Вълнуващият сблъсък между двамата сънародници предложи оспорвана битка и драматични обрати на корта.

Първият сет премина изключително равностойно и стигна до тайбрек, където Милев показа по-здрави нерви и изтръгна победата с 8-6 точки (7-6). Във втория сет Нестеров пое инициативата, осъществи ключови пробиви и го спечели с 6-3, изравнявайки резултата.

Решителната трета част започна отлично за Нестеров, който поведе с 3-1 гейма. Милев обаче отговори с впечатляваща серия, спечелвайки пет от следващите шест гейма, за да затвори сета с 6-4 и да подпечата крайната си победа.

Успехът е от голямо значение за Янаки Милев, тъй като му гарантира ценни точки за световната ранглиста и място сред осминафиналистите на домашната сцена в Пловдив. Въъв втория кръг на надпреварата той ще се изправи срещу венецуелския квалификант Игнасио Париска.

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