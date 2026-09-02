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  3. Отборът на Антов изхвърли Торино от Купата на Италия

Отборът на Антов изхвърли Торино от Купата на Италия

  • 2 сеп 2026 | 00:18
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Монца изхвърли Торино от турнира за Купата на Италия след драматичен трилър, завършил с победа 1:0 за гостите на „Стадио Гранде Торино“. Двубоят премина под знака на огромното напрежение, като единственото попадение бе дело на Дани Мота в (45'), а освен това зрителите видяха три греди и две отменени дузпи след намесата на видеоповторенията. Българският национал Валентин Антов остана неизползвана резерва за гостите в този мач.

Сблъсъкът започна по експлозивен начин, като домакините бяха на крачка от гола още в 1-вата минута. Гаетано Ористанио се озова на чиста позиция и нанесе мощен удар с левия крак, който обаче се отби от страничната греда.

В 33-тата минута Монца получи дузпа за нарушение на Фортини срещу Бакуне. След дълго преразглеждане на ситуацията от ВАР обаче арбитърът Перенцони бе повикан на монитора и отмени наказателния удар поради засада на Лукези в началната фаза на атаката.

Малко преди края на полувремето, в 42-рата минута, малшансът застигна и гостите. Дани Мота се извиси над всички в наказателното поле и засече с глава центриране на Мангас, но топката се заби в напречната греда.

В 45-ата минута гостите откриха резултата. Те организираха бърза атака, при която Омари Форсън пусна прецизен пас по земя, а Дани Мота с хладнокръвен изстрел прати топката в мрежата за 0:1.

През втората част, в 72-рата минута, Монца изпусна златен шанс да удвои преднината си и да сложи точка на спора. Джей Робинсън напредна на скорост и опита техничен фалцов удар, който обаче нацели сглобката на гредите.

Истинската драма настъпи в добавеното време, когато в 94-тата минута Торино получи дузпа за игра с ръка на Лукези. Системата ВАР отново се намеси решително, като съдиите прецениха, че ръката е в естествено положение и главният рефер отмени дузпата, с което подпечата успеха на гостите.

С тази победа воденият от Иван Юрич тим на Монца си осигури място на осминафиналите в турнира, където ще се изправи срещу Милан. За Торино и мениджъра Иняцио Абате остава разочарованието и засилващата се криза след третото поредно поражение във всички турнири.

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