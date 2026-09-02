Исторически обрат за Флавио Коболи на Откритото първенство на САЩ

Поставеният под номер 5 в схемата Флавио Коболи пренаписа собствената си история в турнирите от Големия шлем, постигайки епичен обрат от 0:2 сета срещу аржентинеца Франсиско Комесана в първия кръг на Откритото първенство на САЩ. Италианецът триумфира с крайното 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:4 след драматична битка, продължила цели 4 часа и 14 минути.

Преди този сблъсък Коболи имаше мрачна статистика в турнирите от Шлема – осем загуби от осем мача, в които беше изоставал с 0:2 сета. Срещата срещу Комесана започна по подобен кошмарен сценарий за италианеца, който загуби първите две части с 3:6 и 2:6, допускайки множество грешки срещу вдъхновения си съперник.

Въпреки тежката ситуация и пасива в решителния пети сет, петият поставен намери сили да промени ритъма на играта си. Коболи спечели следващите два сета с 6:3 и 6:4, за да изравни резултата, а в петата част демонстрира изключителна воля и хладнокръвие, пречупвайки съпротивата на Комесана за крайното 6:4.

След края на мача италианецът сподели за промяната в нагласата си след втория сет, когато осъзна, че трябва напълно да изчисти грешките в играта си и да се бори за всяка точка, без да се влияе от резултата на таблото. Тази психологическа пренастройка се оказа ключова за драматичния обрат.

Във втория кръг на Откритото първенство на САЩ Флавио Коболи очаква победителя от двубоя между американския квалификант Нишеш Басавареди и австралиеца Тристан Скуулкейт.

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