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  3. Димитър Иванов: Искаме млад и гладен за победи отбор на Миньор (Перник)

Димитър Иванов: Искаме млад и гладен за победи отбор на Миньор (Перник)

  • 1 сеп 2026 | 21:24
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Димитър Иванов: Искаме млад и гладен за победи отбор на Миньор (Перник)

Димитър Иванов е новият старши треньор на мъжкия волейболен отбор на Миньор (Перник). За него това е първи сезон като наставник на тима, след като през предходните два сезона е бил състезател на Миньор, с едногодишно прекъсване.

"Все още мисля, че мога да играя, но идеята беше да помагам на младите около мен да играят, а аз да ги подкрепям, а не обратното. Миналата година реших, че е крайно време да спра, не заради здравословен проблем", каза за БТА Иванов по време на първата тренировка на "жълто – черните".

Той посочи, че има необходимите мотивация и опит за новата си роля.

"Имам мотивацията да бъда лидер и смятам, че притежавам качествата, необходими за тази позиция. Познавам добре какво е необходимо на момчетата като отношение и тренировъчен процес", допълни наставникът.

Иванов има богат състезателен опит. Започва в школата на Славия, а впоследствие играе за Добруджа, Каварна и Дунав (Русе), както и в Румъния, и арабския свят.

Съставът на Миньор е чувствително подмладен. От миналогодишното ядро са останали капитанът Виктор Костадинов, който ще бъде и помощник-треньор, и Марио Манов. Новите състезатели са шестима, като сред тях са млади волейболисти от школите на Славия, ЦСКА и Левски, както и двама младежки национали.

"Искаме млад отбор, който да бъде гладен за победи. Повечето момчета са между 17 и 26 години. Физически проблем нямаме. Предизвикателството ще бъде чисто ментално – да повярват в себе си", каза още Иванов.

Амбицията на Миньор е да достигне до два финала през сезона.

"Ще бъде много трудно, но искаме да бъдем фактор – стъпка по стъпка, първо плейоф, след това четвъртфинал, полуфинал и финал", заяви новият наставник.

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