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Спартак организира традиционния турнир за Купа "Плевен"

  • 1 сеп 2026 | 20:53
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Спартак организира традиционния турнир за Купа "Плевен"

Спартак ще организира традиционния международен предсезонен турнир за Купа "Плевен" на 12 и 13 септември (събота и неделя) в зала "Балканстрой".

В надпреварата ще участват Спартак Плевен, Златибор (участник в Адриатическата лига), Крайова (участник във ФИБА Еврокъп) и Плоещ.

Началото на първите мачове е от 17:00 часа, играе се във формат полуфинал и финал.

Цената на дневен билет е 10 евро, обявиха от клуба в социалните мрежи.

Снимка: БК Спартак Плевен / BC Spartak Pleven/Facebook

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