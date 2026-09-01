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  3. Французин спечели десетия етап на Вуелтара с финален спринт

Французин спечели десетия етап на Вуелтара с финален спринт

  • 1 сеп 2026 | 20:06
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Французин спечели десетия етап на Вуелтара с финален спринт

Френският колоездач Бастиан Троншон от отбора на Групама спечели десетия етап от Вуелта Еспаня от Алкарас до Елче с дължина 184.7 километра, след като се наложи с вълнуващ спринт и време от 4:07:41 часа.

Троншон беше последван от Магнус Корт (Дания) и Тибо Нис (Белгия), които увлечени от спринта, изпревариха Воут ван Аерт, за да завършат на подиума за деня.

Испанецът Енрик Мас запази червената фланелка на лидер в главното индивидуално класиране пред Примож Роглич и Феликс Гал, които са след него. Сега битката за титлата е отворена, след като петкратният победител Тадей Погачар (Словения) падна и се наложи да бъде откаран в болница, като и прекрати участието си.

Троншон беше изненадващ победител на етапа и едва можеше да повярва на самия себе си, след като излезе триумфално от хаотичния спринт. Голяма група стигна до финалните километри и атаките започнаха една след друга, а в крайна сметка Троншон мина първи финалната линия.

На 10 километра до финала, Михаел Гогл и Фредрик Дверснес бяха единствените състезатели, останали пред групата, но преднината им от само няколко секунди скоро беше погълната. Евгений Фьодоров и Ксавие Аспарен атакуваха километър преди финала, но групата ги настигна точно преди финалната линия, а Троншон уцели перфектно времето си и си осигури победата.

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В сряда предстои предимно равен 11-ти етап с дължина 153,8 км от Картахена до Лорка, идеален за спринтьорите, въпреки че изкачване от трета категория до Морон де Тотана предлага предизвикателство преди края.

В генералното клрасиране времето на Енрик Мас е 32:41.44 часа, а това на Роглич е с 1:14 минути по-слабо. Третият Гал е на 1:39 от лидера.

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Снимки: Imago

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