Петкратният победител в Тур дьо Франс Погачар претърпя операция на ключицата

Петкратният победител в "Тур дьо Франс" словенският колоездач Тадей Погачар e претърпял операция на ключицата, съобщава журналистът Хесус Антес в социалните мрежи.

Погачар се оттегли преди няколко дни от Обиколката на Испания след тежко падане в осмия етап.

Операцията е преминала успешна. Погачар ще остане под медицинско наблюдение няколко дни, а след това ще се подложи на рехабилитация под ръководството на медицинския щаб на своя екип.

27-годишният словенец е и победител в Джиро д'Италия (2024), двукратен световен шампион (2024, 2025) и бронзов олимпийски медалист (2021).

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