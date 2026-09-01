Брайтън взе крило от Чемпиъншип за резерва на искан от Ливърпул

От Брайтън са се разбрали в последните часове на трансферния прозорец за крилото на Милуол Феми Азийз, информира “Скай Спортс”. “Чайките” ще платят за футболиста 15 милиона паунда, а самият играч трябва да премине медицински прегледи преди да бъде финализирана сделката. Азийз пропусна два от трите мача на Чемпиъншип на Милуол от началото на сезона. Фланговият футболист на теория трябва да се конкурира на десния фланг с Янкуба Минте и Анарио Козиер-Дюбъри. През миналата година Феми Азийз записа 11 гола и 8 асистенции в 37 мача през миналия сезон във всички турнири.

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Снимки: Gettyimages