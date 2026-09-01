Бургас открива фен зона за Европейското по волейбол за мъже

Фестивална зона за фенове на волейбола ще бъде изградена в Морската градина на Бургас по време на Европейското първенство по волейбол за мъже. От община Бургас съобщиха, че зоната ще обхване района около Пантеона и ще бъде достъпна от 9 до 26 септември. В нея ще бъдат излъчвани на живо на голям екран мачовете от първенството, включително срещите на българския национален отбор. Входът ще бъде свободен.

Предвидено е и миниигрище за волейбол. Всеки ден ще има музикална програма и DJ сетове, а в дните с мачове на българския отбор са планирани участия на групи и изпълнители. Преди срещите на българския национален отбор ще има коментарно студио на живо с братята Георги и Валентин Братоеви. В него се очаква да се включат бургаски спортисти, актьори, певци, публични личности, инфлуенсъри и други гости, посочиха от общината.

Предвидени са също директни включвания от залата в София, където ще се играят срещите, както и активности на партньорите на събитието. Програмата от сцената ще бъде излъчвана и в социалните канали на партньорите. България е сред домакините на Европейското първенство по волейбол за мъже EuroVolley 2026 заедно с Италия, Финландия и Румъния. В София ще се играят срещи от груповата фаза, както и осминафинали и четвъртфинали.

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