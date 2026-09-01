Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Бургас открива фен зона за Европейското по волейбол за мъже

Бургас открива фен зона за Европейското по волейбол за мъже

  • 1 сеп 2026 | 15:46
  • 571
  • 0
Бургас открива фен зона за Европейското по волейбол за мъже

Фестивална зона за фенове на волейбола ще бъде изградена в Морската градина на Бургас по време на Европейското първенство по волейбол за мъже. От община Бургас съобщиха, че зоната ще обхване района около Пантеона и ще бъде достъпна от 9 до 26 септември. В нея ще бъдат излъчвани на живо на голям екран мачовете от първенството, включително срещите на българския национален отбор. Входът ще бъде свободен.

Предвидено е и миниигрище за волейбол. Всеки ден ще има музикална програма и DJ сетове, а в дните с мачове на българския отбор са планирани участия на групи и изпълнители. Преди срещите на българския национален отбор ще има коментарно студио на живо с братята Георги и Валентин Братоеви. В него се очаква да се включат бургаски спортисти, актьори, певци, публични личности, инфлуенсъри и други гости, посочиха от общината.

Предвидени са също директни включвания от залата в София, където ще се играят срещите, както и активности на партньорите на събитието. Програмата от сцената ще бъде излъчвана и в социалните канали на партньорите. България е сред домакините на Европейското първенство по волейбол за мъже EuroVolley 2026 заедно с Италия, Финландия и Румъния. В София ще се играят срещи от груповата фаза, както и осминафинали и четвъртфинали.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

България е 29-а в световната ранглистата след Евроволей 2026

България е 29-а в световната ранглистата след Евроволей 2026

  • 31 авг 2026 | 20:26
  • 2394
  • 3
Екатерина Антропова: В първия гейм имахме някои трудни моменти срещу България

Екатерина Антропова: В първия гейм имахме някои трудни моменти срещу България

  • 31 авг 2026 | 20:19
  • 1150
  • 2
Драма в Истанбул: Нидерландия оцеля срещу Словения пред празни трибуни

Драма в Истанбул: Нидерландия оцеля срещу Словения пред празни трибуни

  • 31 авг 2026 | 19:57
  • 1992
  • 2
Стана ясна причината за отменените контроли на България със Сърбия в София

Стана ясна причината за отменените контроли на България със Сърбия в София

  • 31 авг 2026 | 18:26
  • 9736
  • 8
Нефтохимик направи първа тренировка за новия сезон

Нефтохимик направи първа тренировка за новия сезон

  • 31 авг 2026 | 18:03
  • 1970
  • 0
България загуби от Италия и отпадна от Евроволей 2026

България загуби от Италия и отпадна от Евроволей 2026

  • 31 авг 2026 | 17:50
  • 31464
  • 65
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес: Акрам Бурас се размина със сериозна контузия

Хулио Веласкес: Акрам Бурас се размина със сериозна контузия

  • 1 сеп 2026 | 14:53
  • 21262
  • 11
Левски отправи оферта за национал на България, тя предизвика скандал в италиански клуб

Левски отправи оферта за национал на България, тя предизвика скандал в италиански клуб

  • 1 сеп 2026 | 13:07
  • 45082
  • 65
Трансферният прозорец в топ 5 първенствата затваря днес, следете по-интересните сделки тук

Трансферният прозорец в топ 5 първенствата затваря днес, следете по-интересните сделки тук

  • 1 сеп 2026 | 15:14
  • 63760
  • 10
Барселона официално представи Габриел Жезус

Барселона официално представи Габриел Жезус

  • 1 сеп 2026 | 16:07
  • 6035
  • 14
Георги Павлов в “Гостът на Sportal.bg”: Божидар е локомотивът на атлетиката в момента, но ще има още няколко силни

Георги Павлов в “Гостът на Sportal.bg”: Божидар е локомотивът на атлетиката в момента, но ще има още няколко силни

  • 1 сеп 2026 | 16:56
  • 815
  • 0
Братя Найденови дават 100 000 евро на Левски или ЦСКА

Братя Найденови дават 100 000 евро на Левски или ЦСКА

  • 1 сеп 2026 | 12:07
  • 42717
  • 46