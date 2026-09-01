Хъл Сити прескочи границата от 100 милиона паунда за входящи трансфери

Хъл Сити прескочи границата от 100 милиона паунда, похарчени през летния трансферен период, с привличането на германеца Илиас Анса от Унион Берлин, съобщава "Скай Спортс". 21-годишният германец е подписал договор за следващите пет сезона и е струвал 21 милиона паунда на "тигрите". Така техните разходи за входящи трансфери вече надхвърлят 100 милиона паунда (116 милиона евро). Продажбата е и рекордна в историята на тима от германската столица.

Нападателят, който е юноша на Падерборн, изигра 36 мача и вкара 5 гола за Унион през последните два сезона.

"Много се вълнувам. За мен е сбъдната мечта да играя във Висшата лига и също така за такъв голям клуб, за мен е чест. Чувал съм много за клуба, за играчите и за отбора, и се вълнувам да играя с тях и да ги опозная. Беше чест и мечта да играя в Бундеслигата. Сега имам друга мечта - да играя във Висшата лига, и ще работя здраво за нея", каза Анса.

Германецът е 13-ото лятно попълнение за Хъл Сити, който започна сезона с две поредни победи след завръщането си в английския елит, надигравайки Манчестър Юнайтед с 2:0 в първия кръг и друг новак - Ковънтри Сити, с 1:0 във втория кръг.

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