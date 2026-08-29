Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Хъл Сити
  3. Хъл продължи с победите

Хъл продължи с победите

  • 29 авг 2026 | 19:23
  • 1010
  • 0

Хъл записа втора шампионатна победа, след като спечели с 1:0 гостуването си на друг новак в лицето на Ковънтри. Тимът на Франк Лампард държеше инициатавата в голяма част от двубоя, но не създаде много пред вратата на съперника. Единственият гол в мача падна в 82-ата минута, когато Лиъм Милър бе изведен от Мохамед Белуми и се разписа.

Така "тигрите" стартираха блестящо сезона, след като миналата седмица победиха Манчестър Юнайтед. Тимът на бившия играч на ЦСКА Сергей Якирович изглежда се адаптира към Премиър лийг доста по-добре от Ковънтри, въпреки че миналия сезон Хъл завърши на 22 точки зад днешния си съперник.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Ленарт Карл се завърна в игра и отново мечтае за националния отбор на Германия

Ленарт Карл се завърна в игра и отново мечтае за националния отбор на Германия

  • 29 авг 2026 | 17:50
  • 589
  • 0
Треньорът на Щутгарт обясни за липса на ток в съблекалнята на мача с Байерн

Треньорът на Щутгарт обясни за липса на ток в съблекалнята на мача с Байерн

  • 29 авг 2026 | 16:43
  • 823
  • 0
Разочарование за Ливърпул в дебюта на Ираола на “Анфийлд”

Разочарование за Ливърпул в дебюта на Ираола на “Анфийлд”

  • 29 авг 2026 | 16:27
  • 25846
  • 59
Кейн съобщи за положителни първоначални разговори с Байерн за нов договор

Кейн съобщи за положителни първоначални разговори с Байерн за нов договор

  • 29 авг 2026 | 16:19
  • 1193
  • 0
Треньорът на Марсилия много недоволен от ситуацията в клуба: Не си представях, че на 29 август няма да имаме нито един нов

Треньорът на Марсилия много недоволен от ситуацията в клуба: Не си представях, че на 29 август няма да имаме нито един нов

  • 29 авг 2026 | 15:21
  • 10544
  • 1
Шампионската лига стартира с Реал - Интер и Ливърпул - Атлетико

Шампионската лига стартира с Реал - Интер и Ливърпул - Атлетико

  • 29 авг 2026 | 14:26
  • 14917
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

В Левски се разминаха с феноменална премия, обещана от Бостанджиев

В Левски се разминаха с феноменална премия, обещана от Бостанджиев

  • 29 авг 2026 | 14:30
  • 38230
  • 102
Втора лига на живо: втори гол на "акулите" в Благоевград, Хебър изравни

Втора лига на живо: втори гол на "акулите" в Благоевград, Хебър изравни

  • 29 авг 2026 | 20:40
  • 29151
  • 12
Sportal.bg засне бивш директор на Арсенал на "Герена"

Sportal.bg засне бивш директор на Арсенал на "Герена"

  • 29 авг 2026 | 16:01
  • 32616
  • 23
Веласкес предупреди: Ако се фокусираме върху отборите, срещу които ще играем в Лига Европа, влизаме в посредственост

Веласкес предупреди: Ако се фокусираме върху отборите, срещу които ще играем в Лига Европа, влизаме в посредственост

  • 29 авг 2026 | 11:20
  • 38101
  • 98
Разочарование за Ливърпул в дебюта на Ираола на “Анфийлд”

Разочарование за Ливърпул в дебюта на Ираола на “Анфийлд”

  • 29 авг 2026 | 16:27
  • 25846
  • 59
Лукас Петков поведе Елверсберг за исторически гол и мечтано начало на сезона срещу Леверкузен

Лукас Петков поведе Елверсберг за исторически гол и мечтано начало на сезона срещу Леверкузен

  • 29 авг 2026 | 18:28
  • 7854
  • 7