Хъл продължи с победите

Хъл записа втора шампионатна победа, след като спечели с 1:0 гостуването си на друг новак в лицето на Ковънтри. Тимът на Франк Лампард държеше инициатавата в голяма част от двубоя, но не създаде много пред вратата на съперника. Единственият гол в мача падна в 82-ата минута, когато Лиъм Милър бе изведен от Мохамед Белуми и се разписа.
Така "тигрите" стартираха блестящо сезона, след като миналата седмица победиха Манчестър Юнайтед. Тимът на бившия играч на ЦСКА Сергей Якирович изглежда се адаптира към Премиър лийг доста по-добре от Ковънтри, въпреки че миналия сезон Хъл завърши на 22 точки зад днешния си съперник.
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