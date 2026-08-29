Хъл продължи с победите

Хъл записа втора шампионатна победа, след като спечели с 1:0 гостуването си на друг новак в лицето на Ковънтри. Тимът на Франк Лампард държеше инициатавата в голяма част от двубоя, но не създаде много пред вратата на съперника. Единственият гол в мача падна в 82-ата минута, когато Лиъм Милър бе изведен от Мохамед Белуми и се разписа.

Така "тигрите" стартираха блестящо сезона, след като миналата седмица победиха Манчестър Юнайтед. Тимът на бившия играч на ЦСКА Сергей Якирович изглежда се адаптира към Премиър лийг доста по-добре от Ковънтри, въпреки че миналия сезон Хъл завърши на 22 точки зад днешния си съперник.

Hull City beat Manchester United on the opening day of the Premier League season and they lead against Coventry City.



Liam Millar has put Sergej Jakirovic's side ahead after 82 minutes.



'We're gonna win the league' chant the away fans at the Coventry Building Society Arena.



🔗… pic.twitter.com/B0HANElr77 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 29, 2026

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Снимки: Imago