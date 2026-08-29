Унион се добра до точка в голово шоу с Айнтрахт

Унион (Берлин) стигна до точка, въпреки че изоставаше с два гола в средата на второто полувреме на домакинството си на Айнтрахт. Двата отбора сътвориха голово шоу и срещата от първия кръг на Бундеслигата завърши 3:3.

Домакините поведоха още в третата минута. Дебютантът Еманюел Лате Лат засече с глава центриране от ъглов удар. Айнтрахт отговори с два гола за две минути. Юнес Ебнуталиб изравни, след като защитата на съперника не се справи добре при корнер в десетата минута. Отново той се разписа още веднъж веднага след подновяването на играта, възполвайки се от грешка на Леополд Куерфелд. До края на първата част не паднаха нови голове, а контузия на един от съдиите наложи прекъсване на двубоя за известно време.

Was ein Start in die Bundesliga-Saison 😍 pic.twitter.com/VyAWwmYQtj — 1. FC Union Berlin (@fcunion) August 29, 2026

В началото на второто полувреме Унион имаше инициативата, он не стигаше до чисти голови ситуации. В 67-ата минута столичани получиха нов удар. Ебнуталиб оформи своя хеттрик след удар от въздуха. Тимът на Мауро Лустринели обаче не се предаде и се хвърли в атаки, но вратарят на гостите Ноа Атуболу направи няколко прекрасни спасявания. Гол падна отново след ъглов, след като 11 минути преди края на редовното време Куерфелд върна домакините в мача. В добавеното време Унион стигна до изравнителен гол, дело на резервата Тим Скарке.

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Снимки: Imago