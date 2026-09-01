Алекс и Мони Николови с изненадваща поява на Европейското за жени

Звездите на българския национален отбор по волейбол и сребърни медалисти с тима от световното през 2025 г. във Филипините - братята Александър и Симеон Николови, направиха изненадваща визита в... Чехия.

Двамата се появиха като зрители на мачовете от осминафиналите на европейското първенство за жени в град Бърно.

А там играха и българките, и тимът на Сърбия, от който, според слуховете, са част романтичните им половинки.

Двамата братя Николови нямаше как да останат незабелязани, предвид звездния им статус в световния волейбол.

От чешката федерация веднага се похвалиха с гостите си, като дори успяха да им зададат няколко блиц въпроса.

От краткото клипче стана ясно, че Алекс се ядосва повече на загубен сет и на грешки арбитарски отсъждания. "Аз съм домашният любимец на треньора. В момента съм му любимец", каза Алекс също така.

Двамата братя очевидно са се възползвали от отмяната на контролните мачове на българския национален отбор срещу Сърбия. Срещите бяха насрочени за 1 и 2 септември, а в информацията за промяната от сръбска страна съобщиха, че в българския тим има вирус и четирима болни волейболисти и не искат да рискуват.

Любов или волейбол?

Появата на братя Николови в Бърно допълнително засили спекулациите за личния им живот.

Вероятно вторият мач е бил обект на интерес за Алекс и Мони. Преди месеци се появиха слухове, че Александър е във връзка с една от звездите на сръбския тим Хена Куртагич. Двамата все още не са потвърдили тази информация.

Симеон пък е свързван с Александра Узелац - също волейболистка на Сърбия. Двамата бяха изловени от фенове да се разхождат хванати за ръка преди началото на подготовката на националните отбори.

Съвсем скоро братя Николови трябва изцяло да се потопят в работните си ангажименти. Само след седмица - на 7 септември, започва европейското първенство за мъже. Българският тим ще играе мачовете си от груповата фаза, а вероятно и първите си елиминационни срещи в София, като залата е разпродадена преди месеци.

България, след страхотното представяна преди година във Филипините, е сред фаворитите в турнира.

btvsport.bg

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