Оманяла ще се опита да стане първият кенийски спринтьор с диамантен трофей

Най-бързият мъж в Африка Фердинанд Оманяла ще се бори за част от историята този уикенд в Брюксел, опитвайки се да стане първият кенийски спринтьор, вдигнал трофей от финала на Диамантената лига.

Кениeцът си осигури място в престижния финал след блестящ старт на кампанията си в Диамантената лига, завършвайки пети в генералното класиране на 100 метра при мъжете с 19 точки, удобно в рамките на осемте места за автоматична квалификация.

Шампионът от Игрите на Британската общност през 2022 г. е готов за апетитен сблъсък с най-добрите в света в едно от най-експлозивните състезания за сезона, преди вниманието да се насочи към Световното първенство Ultimate.

Ямайският световен шампион по Облик Севил оглавява класирането с 23 точки, редом с южноафриканеца Гифт Леотлела. Американците Трейвън Бромел и Джордан Антъни са наравно с Оманяла, докато Кенет Беднарек заема шесто място с 18. Еманюел Есеме от Камерун и Акани Симбин от Южна Африка допълват класирането съответно с 18 и 17 точки.

Сблъсъкът в Брюксел бележи второто участие на Оманяла във финал на Диамантената лига. През 2023 г. той записа името си в историята на кенийския спринт, като стана първият атлет на страната, класирал се за финал на 100 метра в Диамантената лига.

Той продължи с впечатляващо трето място на Prefontaine Classic в Орегон с време от 9.85 секунди.

Това състезание беше спечелено от американеца Крисчън Коулман с 9.83 секунди, а сънародникът му Ноа Лайлс зае второ място с идентичен резултат от 9.85 сек като Оманяла.

Миналата година Оманяла отново се класира за финала в Цюрих, след като завърши сред най-добре класираните спринтьори, но травма на бедрото и таза го принуди да се оттегли.

Коулман спечели с 9.97 секунди пред Симбин (9.98) и ямаец Акийм Блейк (9.99).

Оманяла вече ясно заяви амбицията си да спечели финала на Диамантената лига.

“Трофеят от финала на Диамантената лига определено е в целта ми“, каза той.

Той описа 2026 г. като кампания на възраждане след период, изпълнен с контузии.

“Този ​​сезон беше сезон на възстановяване и просто завръщане на върха“, каза той.

По-важното е, че финалът в Брюксел предлага на кенийския крал на спринта възможност да се възстанови от разочарованието от Игрите на Британската общност през юли.

В Глазгоу надеждите на Оманяла да защити титлата, спечелена през 2022 г., се разпаднаха, след като той отпадна на полуфиналите, завършвайки шести в своята серия с 10.19. Въпреки този неуспех, 30-годишният състезател се радва на забележителна кампания през 2026 г.

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Снимки: Gettyimages