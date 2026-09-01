Райс подкрепя идея за повече българи в отборите

Наставникът на Лудогорец Томас Райс изрази мнение, че българските клубове трябва да налагат повече млади български играчи. Именно двама от младите таланти на "орлите" оставиха добри впечатления в мача срещу Спартак (Варна) защитникът Симеон Шишков, който отбеляза изравнителния гол, и влезлият като резерва в началото на второто полувреме нападател Александър Маринов.

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След срещата германският специалист заяви: "Мое лично мнение е, че правилото за един български играч до 23 години не е най-правилното. Трябва да се дава шанс на повече български играчи в отборите. Всеки един трябва да тренира здраво и да си заслужи мястото на терена".



Пламен Трендафилов

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