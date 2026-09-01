Десислав Дяков: В Попово можехме и да бием

1:1 приключиха в Попово, местния Черноломец и едноименния тим на Аксаково. Срещата е от третия кръг на Североизточната Трета лига.

Черноломец и Аксаково не излъчиха победител

Десислав Дяков, играещ пом.треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„През по-голямата част от мача домакините имаха съвсем лек превес. Но в последните 15 минути имахме 5 положения на контраатаки, при които не успяхме да вкараме гол. Както те можеха да спечелят, така и ние можехме да надделеем, дори с разлика“.

Снимка: fcaksakovo.com

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