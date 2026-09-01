Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Аксаково
  3. Десислав Дяков: В Попово можехме и да бием

Десислав Дяков: В Попово можехме и да бием

  • 1 сеп 2026 | 07:51
  • 120
  • 0
Десислав Дяков: В Попово можехме и да бием

1:1 приключиха в Попово, местния Черноломец и едноименния тим на Аксаково. Срещата е от третия кръг на Североизточната Трета лига.

Черноломец и Аксаково не излъчиха победител
Черноломец и Аксаково не излъчиха победител

Десислав Дяков, играещ пом.треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„През по-голямата част от мача домакините имаха съвсем лек превес. Но в последните 15 минути имахме 5 положения на контраатаки, при които не успяхме да вкараме гол. Както те можеха да спечелят, така и ние можехме да надделеем, дори с разлика“.

Снимка: fcaksakovo.com

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Тодор Симов: Търсим всеки мач позитиви и да печелим точка или три

Тодор Симов: Търсим всеки мач позитиви и да печелим точка или три

  • 31 авг 2026 | 23:19
  • 1276
  • 1
Тунчев: Стараем се да играем мач за мач

Тунчев: Стараем се да играем мач за мач

  • 31 авг 2026 | 23:18
  • 4040
  • 2
Янков: Успяхме заслужено да спечелим мача

Янков: Успяхме заслужено да спечелим мача

  • 31 авг 2026 | 23:11
  • 1188
  • 1
Луканов: Мога да определя това като най-добрия мач със сигурност на собствен терен

Луканов: Мога да определя това като най-добрия мач със сигурност на собствен терен

  • 31 авг 2026 | 23:05
  • 1274
  • 1
Иво Казаков се раздели с Пирин

Иво Казаков се раздели с Пирин

  • 31 авг 2026 | 22:47
  • 1505
  • 0
Четвърта поредна победа за Арда в efbet Лига

Четвърта поредна победа за Арда в efbet Лига

  • 31 авг 2026 | 21:14
  • 26890
  • 47
Виж всички

Водещи Новини

Жалко! Димитров поведе, но допусна обрат срещу Попирин в здрав сблъсък с прекъсване, дъжд и луд край

Жалко! Димитров поведе, но допусна обрат срещу Попирин в здрав сблъсък с прекъсване, дъжд и луд край

  • 1 сеп 2026 | 05:46
  • 19644
  • 18
Четвърта поредна победа за Арда в efbet Лига

Четвърта поредна победа за Арда в efbet Лига

  • 31 авг 2026 | 21:14
  • 26890
  • 47
Дунав не успя да пречупи Локо (Сф) в голово шоу, юбилярът Любо Пенев остава без победа начело на "железничарите"

Дунав не успя да пречупи Локо (Сф) в голово шоу, юбилярът Любо Пенев остава без победа начело на "железничарите"

  • 31 авг 2026 | 20:56
  • 36785
  • 100
Арсенал пречупи трудно Астън Вила и влезе в групата на отличниците

Арсенал пречупи трудно Астън Вила и влезе в групата на отличниците

  • 31 авг 2026 | 23:57
  • 24381
  • 36
Голово шоу и нова победа на Барса

Голово шоу и нова победа на Барса

  • 1 сеп 2026 | 00:30
  • 30492
  • 78
Лионел Меси обяви край на кариерата си с националния отбор на Аржентина

Лионел Меси обяви край на кариерата си с националния отбор на Аржентина

  • 31 авг 2026 | 18:21
  • 28740
  • 115