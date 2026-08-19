ФК Аксаково с нов старши треньор

Радомир Тодоров е новият старши треньор на ФК Аксаково. Той заменя на поста Иван Райчев, с когото клубът се раздели по взаимно съгласие преди срещата с Олимпик (Варна) за Купата на Аматьорската лига, спечелена с 1:0 от “сините”.
Аксаково елиминира Олимпик (Варна) за купата на АФЛ
В този двубой Аксаково беше воден от играещия помощник треньор Десислав Дяков.
Тодоров има много богата визитка като футболист. Той е носил екипите на Спартак (Варна), където с Дяков са били съотборници, Нефтохимик (Бургас), Черноморец (Бургас), както и азербайджанските Хазар Ланкаран и Баку.
Като треньор Радомир Тодоров е работил като асистент и като старши треньор в Добруджа, а за последно беше начело на дублиращия тим на Спартак (Варна) през втората половина на сезон 2024/25 и първата на сезон 2025/26 година.
Снимка: fcaksakovo.com