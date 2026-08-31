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Астън Вила ще опита да вгорчи юбилея на Артета

  • 31 авг 2026 | 06:33
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Астън Вила ще опита да вгорчи юбилея на Артета

Астън Вила приема Арсенал в голямото дерби от 2-рия кръг на английската Премиър лийг, което ще се изиграе на емблематичния стадион „Вила Парк“ в Бирмингам. Мачът е важен за двата тима, като домакините ще търсят първи успех за сезона, а гостите се надяват да продължат силното си начало с втора поредна победа. Мениджърът на гостите Микел Артета пък застава край тъчлинията за своя юбилеен мач №250 начело на отбора в елита.

Стартът на новата кампания се превърна в истински кошмар за селекцията на Унай Емери, след като бирмингамци бяха категорично разгромени с 4:0 при гостуването си на Брайтън. Освен тежкото поражение, „виланите“ показаха огромни колебания при изнасянето на топката и допуснаха редица грешки в опасни зони под противниковата преса, което оставя сериозни въпросителни преди първото им домакинство за сезона и то срещу шампиона.

За разлика от своя съперник, Арсенал започна защитата на титлата си по най-убедителния начин. Момчетата на Микел Артета доминираха изцяло в първия си мач за сезона и записаха чиста победа с 3:0 срещу състава на Ковънтри, което даде страхотен тонус на „артилериститите“ преди тежкото гостуване в Мидландс.

Исторически погледнато, балансът в последните пет шампионатни срещи между двата отбора е изключително равностоен, като равенствата напълно липсват. В най-пресния сблъсък от декември 2025 година Арсенал постигна разгромен успех с 4:1 на „Емирейтс“, но преди това Астън Вила записа победа с 2:1 у дома. По-назад във времето съперниците си размениха по един чист успех с 2:0 като гости, а един от двубоите им завърши с атрактивното 4:2 в полза на лондончани.

Допълнителна интрига носи защитникът Езри Конса, който премина от Астън Вила в Арсенал само преди броени дни и има огромен шанс да направи дебют срещу бившия си тим. Статистиката също е на страната на лондончани, които спечелиха първия си мач навън в последните четири сезона, без да допуснат гол.

Унай Емери се изправя пред сериозни кадрови проблеми, тъй като Жоао Гомеш е аут поради наказание след червен картон в първия кръг, а Амаду Онана е извън строя заради тежка операция. Домакините няма да могат да разчитат още на контузените Брайън Маджо и Йохан Манзамби, докато нападателят Тами Ейбрахам остава под сериозен въпрос до последно с разтежение.

В лагера на Арсенал ситуацията също не е идеална, като Микел Артета продължава да бъде без контузения в гърба Уилям Салиба. Нидерландският бранител Юриен Тимбер също пропуска срещата, тъй като мачът идва твърде рано за него след операция, а новото попълнение Бруно Гимараеш ще премине късен фитнес тест заради травма в слабините.

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Снимки: Gettyimages

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