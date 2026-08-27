Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Артета ще разчита на Конса за мача с Астън Вила

Артета ще разчита на Конса за мача с Астън Вила

  • 27 авг 2026 | 18:15
  • 279
  • 0

Мениджърът на Арсенал Микел Артета заяви, че новото попълнение Езри Конса е на разположение за двубоя срещу бившия му клуб Астън Вила и може да дебютира за лондончани. Бруно Гимараеш може да бъде в групата, след като пропусна мача срещу Ковънтри поради травма.

Артета бе попитан относно бъдещето на конкретни играчи, но той не даде никаква информация. Относно Габриел Жезус и Габриел Мартинели, които не тренират с основната група, той заяви: "Лична ситуация". На въпрос относно Хуалиан Алварес, към когото Арсенал има интерес, испанецът заяви: "Не отивайте в тази посока. Няма да говоря за играч, който не е при нас".

Специалистът обясни защо е избрал играчите, на които заложи в първия кръг от сезона, когато някои основни футболисти останаха на резервната скамейка: "За някои причината беше физическото им състояние, тъй като все още не могат да издържат 90 минути. При други причината беше тактическа или мое усещане за мача".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Ираола коментира евентуалния трансфер на Баркола и бъдещето на Гакпо

Ираола коментира евентуалния трансфер на Баркола и бъдещето на Гакпо

  • 27 авг 2026 | 17:04
  • 4122
  • 2
Милан прие офертата и на Галатасарай за Рафа Леао

Милан прие офертата и на Галатасарай за Рафа Леао

  • 27 авг 2026 | 16:58
  • 3089
  • 1
Луис Енрике за почивката на Дембеле: Така беше и миналата година, той беше, е и ще бъде ключов играч за нас

Луис Енрике за почивката на Дембеле: Така беше и миналата година, той беше, е и ще бъде ключов играч за нас

  • 27 авг 2026 | 16:43
  • 680
  • 0
Аморим за Леао и защо трима други няма да бъдат допуснати да тренират с Милан повече

Аморим за Леао и защо трима други няма да бъдат допуснати да тренират с Милан повече

  • 27 авг 2026 | 16:26
  • 2470
  • 2
Официално: Ливакович подписа с Барселона

Официално: Ливакович подписа с Барселона

  • 27 авг 2026 | 15:47
  • 1388
  • 0
От Атлетико с официална позиция за Алварес: Бихме преговаряли, но не и с Барса

От Атлетико с официална позиция за Алварес: Бихме преговаряли, но не и с Барса

  • 27 авг 2026 | 15:31
  • 5097
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

Феновете на ЦСКА вярват в чудото, “червените” пуснаха допълнителни 3300 билета (ето колко са продадени)

Феновете на ЦСКА вярват в чудото, “червените” пуснаха допълнителни 3300 билета (ето колко са продадени)

  • 27 авг 2026 | 16:30
  • 22483
  • 102
ЦСКА хвърля всичко за голям обрат срещу ОФИ Крит

ЦСКА хвърля всичко за голям обрат срещу ОФИ Крит

  • 27 авг 2026 | 07:13
  • 52464
  • 267
Дълги серии от обиколки за Никола Цолов след обедната пауза на "Имола"

Дълги серии от обиколки за Никола Цолов след обедната пауза на "Имола"

  • 27 авг 2026 | 17:49
  • 44236
  • 38
Сензацията е факт: Ливърпул и ПСЖ се разбраха за Баркола

Сензацията е факт: Ливърпул и ПСЖ се разбраха за Баркола

  • 27 авг 2026 | 13:06
  • 22816
  • 35
Тази вечер футболният свят ще затаи дъх за момент, за да научи жребия в Шампионската лига

Тази вечер футболният свят ще затаи дъх за момент, за да научи жребия в Шампионската лига

  • 27 авг 2026 | 11:31
  • 22913
  • 39
Ето кога Левски и ЦСКА ще играят за Суперкупата на България

Ето кога Левски и ЦСКА ще играят за Суперкупата на България

  • 27 авг 2026 | 12:35
  • 20668
  • 55