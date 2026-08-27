Артета ще разчита на Конса за мача с Астън Вила

Мениджърът на Арсенал Микел Артета заяви, че новото попълнение Езри Конса е на разположение за двубоя срещу бившия му клуб Астън Вила и може да дебютира за лондончани. Бруно Гимараеш може да бъде в групата, след като пропусна мача срещу Ковънтри поради травма.

Артета бе попитан относно бъдещето на конкретни играчи, но той не даде никаква информация. Относно Габриел Жезус и Габриел Мартинели, които не тренират с основната група, той заяви: "Лична ситуация". На въпрос относно Хуалиан Алварес, към когото Арсенал има интерес, испанецът заяви: "Не отивайте в тази посока. Няма да говоря за играч, който не е при нас".

Julian Alvarez? "Don't go there!"



Mikel Arteta remaining tight-lipped on Arsenal's transfer target🤫👀 pic.twitter.com/qGDxoXkSNz — Hayters TV (@HaytersTV) August 27, 2026

Специалистът обясни защо е избрал играчите, на които заложи в първия кръг от сезона, когато някои основни футболисти останаха на резервната скамейка: "За някои причината беше физическото им състояние, тъй като все още не могат да издържат 90 минути. При други причината беше тактическа или мое усещане за мача".

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Снимки: Imago