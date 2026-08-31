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  3. Стана ясна причината за отменените контроли на България със Сърбия в София

Стана ясна причината за отменените контроли на България със Сърбия в София

  • 31 авг 2026 | 18:26
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Планираните две приятелски срещи между мъжките национални отбори по волейбол на България и Сърбия бяха отменени. Мачовете трябваше да послужат като последна проверка за българския и сръбския тим преди участието им на Европейското първенство през 2026 година, на което България е съдомакин.

Голяма волейболна топка на площад "Света Неделя" в София за Европейското първенство
Голяма волейболна топка на площад "Света Неделя" в София за Европейското първенство

"Двубоите бяха насрочени за 1 и 2 септември в София. Българската федерация по волейбол обаче е информирала сръбската страна, че срещите няма да се състоят поради вирус в редиците на българския отбор. Четирима основни играчи на „лъвовете“ са се разболели и тъй като България е един от домакините на шампионата, щабът не е пожелал да поема излишни рискове". написаха от Сръбската федерация по волейбол.

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