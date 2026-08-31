Фиорентина се разбра с Лийдс за крило, тимът на Груев му взимат заместник от Челси

Шефовете на Фиорентина са постигнали договорка за привличането на крилото Вилфред Ньонто, съобщава “Скай Спортс”. Италианският футболист ще пристигне най-вероятно утре в родината си, където ще премине медицински прегледи преди да оформи трансфера си. Ньонто ще премине при “виолетовите” под наем за една година, а тимът от Тоскана ще поеме цялата заплата на играча, а също така ще има опция за откупуването му през следващото лято. 22-годишният флангови футболист ще трябва да подсили офанзивната мощ на Фиорентина, след като възпитаниците на Фабио Гросо стартираха шокиращо сезона с две поражения, в които получиха общо седем гола и не успяха да отбележат нито един.
От Ливърпул се насочват към крило на Челси
В същото време в Лийдс, където играе и българският национал Илия Груев, се надяват да заменят Ньонто с Михайло Мудрик от Челси. “Сините” искат да пратят украинеца в друг отбор, където да получи шанс да играе повече, след като изтече наказанието му за употреба на допинг.
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