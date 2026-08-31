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  3. Фиорентина се разбра с Лийдс за крило, тимът на Груев му взимат заместник от Челси

Фиорентина се разбра с Лийдс за крило, тимът на Груев му взимат заместник от Челси

  • 31 авг 2026 | 13:02
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Шефовете на Фиорентина са постигнали договорка за привличането на крилото Вилфред Ньонто, съобщава “Скай Спортс”. Италианският футболист ще пристигне най-вероятно утре в родината си, където ще премине медицински прегледи преди да оформи трансфера си. Ньонто ще премине при “виолетовите” под наем за една година, а тимът от Тоскана ще поеме цялата заплата на играча, а също така ще има опция за откупуването му през следващото лято. 22-годишният флангови футболист ще трябва да подсили офанзивната мощ на Фиорентина, след като възпитаниците на Фабио Гросо стартираха шокиращо сезона с две поражения, в които получиха общо седем гола и не успяха да отбележат нито един.

От Ливърпул се насочват към крило на Челси
От Ливърпул се насочват към крило на Челси

В същото време в Лийдс, където играе и българският национал Илия Груев, се надяват да заменят Ньонто с Михайло Мудрик от Челси. “Сините” искат да пратят украинеца в друг отбор, където да получи шанс да играе повече, след като изтече наказанието му за употреба на допинг.

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Снимки: Gettyimages

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